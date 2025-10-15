Embaixada de Samba Cidade de Macapá celebra 61 anos de tradição e vive novo momento sob nova presidência

Macapá (AP) – O carnaval Tucuju está em festa. Hoje, a Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá comemora 61 anos de história, consolidando-se como uma das mais tradicionais e respeitadas escolas de samba do estado. Fundada em 1964, a agremiação é um patrimônio cultural e afetivo do povo amapaense, responsável por manter viva a essência do samba e da identidade local.

Nascida de uma dissidência da Piratas da Batucada, a Embaixada rapidamente se firmou entre as principais forças do carnaval do Amapá. Ao longo de mais de cinco décadas, marcou presença em 80% dos desfiles oficiais realizados no estado, acumulando títulos e premiações que refletem a dedicação e o talento de seus componentes.

A história da Embaixada é marcada por nomes que ajudaram a moldar o carnaval amapaense. R. Peixe, Alice Gorda, Jomasan Silva e Silvano Ramos estão entre os fundadores que transformaram o sonho em realidade, dando origem a uma escola que até hoje representa a força da comunidade e o amor pelo samba.

Sambas que marcaram época



Na galeria dos grandes momentos da Embaixada de Samba, está o histórico samba-enredo “Macapá Meu Amor: Lembranças, Personalidades e Passado de um Povo Feliz”, composto por Ivo Canuti (in memoriam) e João Silva. A obra embalou o primeiro desfile da escola no Sambódromo Ivaldo Veras, tornando-se um dos sambas mais lembrados e cantados pelos amantes do carnaval amapaense.

Em 2025, a escola inicia um novo ciclo de renovação e esperança, sob a presidência de Disney Furtado e do vice-presidente Abel Jr.. A nova diretoria promete resgatar o protagonismo da agremiação no carnaval do Amapá, aliando tradição e inovação.

Para o carnaval de 2026, a Embaixada aposta em um enredo atual e ousado:

“O ouro negro é meu tesouro da margem equatorial, traz progresso pro Amapá, é sucesso no carnaval.”

O tema abordará a exploração do petróleo na Amazônia, unindo conscientização ambiental, desenvolvimento econômico e a força criativa do samba amapaense, prometendo um desfile grandioso e uma nova era de conquistas.

Com 61 anos de glória, a Embaixada de Samba Cidade de Macapá segue sendo um símbolo de resistência, tradição e orgulho popular. Sua história é feita de gerações que carregam no coração o amor pelo samba e o compromisso de manter viva a chama do carnaval do Amapá.



Por Cláudio Rogério

Curtir isso: Curtir Carregando...