Golpes e desinformação financeira crescem nas redes: Serasa ensina como identificar mitos e verdades sobre dívidas

Com a multiplicação de vídeos e publicações enganosas nas redes sociais prometendo “limpar o nome sem pagar” ou “aumentar a pontuação de crédito em 24 horas”, a Serasa faz um alerta: a desinformação sobre finanças pode levar consumidores a cair em golpes e gerar prejuízos financeiros reais.

Para ajudar os brasileiros a reconhecerem e evitar boatos sobre finanças, a empresa lança uma Central de Mitos e Verdades, reunindo dúvidas frequentes sobre crédito, dívidas e Score. A página apresenta, de forma clara e acessível, respostas oficiais e diretas, com base na legislação e nas boas práticas do mercado financeiro.

“A cada semana, novos boatos surgem com roupagens diferentes, mas com o mesmo objetivo: enganar o consumidor”, afirma Aline Vieira, coordenadora de conteúdo da Serasa. “Nosso trabalho é desmistificar essas falsas promessas e mostrar o que é verdade e realmente funciona na vida financeira”.

A especialista ainda reforça a atuação de golpistas e oportunistas nas redes sociais que se aproveitam da falta de informação para causar falsas esperanças ao consumidor. “Muitos conteúdos fraudulentos usam inteligência artificial e vozes de pessoas conhecidas para enganar o público. Na tentativa de resolver uma dívida, a pessoa acaba fornecendo dados pessoais ou até pagando por serviços falsos. Por isso, informação correta é também uma forma de proteção.”

Mitos e verdades sobre dívidas

Entre os boatos desmistificados na central da Serasa, Aline esclarece três dúvidas iniciais para evitar cair em armadilhas virais no ambiente digital:

· Textos e vídeos da internet que prometem “apagar dívidas” são falsos?

Sim. Correntes que ensinam copiar e colar mensagens prontas para “limpar o nome” não funcionam e podem ocultar ofertas legítimas de negociação. A única forma de regularizar a situação é quitando a dívida, seja diretamente com a instituição credora ou a partir de plataformas de negociação de dívidas, como o Serasa Limpa Nome.

· Dúvidas com mais de cinco anos deixam de existir?

Não. Mesmo quando uma dívida caduca após o prazo de prescrição de cinco anos, ela não deixa de existir e ainda pode ser negociada.

Vale reforçar que “dívida prescrita” é aquela cujo prazo para cobrança judicial já expirou, geralmente após 5 anos contados da data de vencimento. Dessa forma, a empresa credora não pode mais acionar o consumidor na Justiça para exigir o pagamento, mas a dívida continua existindo e pode ser negociada de forma administrativa e extrajudicial, sempre de maneira respeitosa.

Quando uma dívida prescreve, ela também deixa de negativar seu CPF e não impacta o seu score de crédito. No entanto, ainda pode aparecer na plataforma do Serasa Limpa Nome para que o consumidor tenha a oportunidade de negociar e quitar o débito com descontos de até 90% e 99% em períodos como o Feirão Serasa Limpa Nome.

· Consultar o Score muda sua pontuação?

Não. O consumidor pode acessar seu Serasa Score gratuitamente no site ou app oficiais. Nenhuma empresa pode cobrar para consultar ou “aumentar” sua pontuação de crédito — e cair nessa promessa é o primeiro passo para um golpe.

· A Serasa é responsável por negativar nomes?

Não. A inclusão de dívidas nos cadastros de inadimplentes é feita pelas empresas credoras. O papel da empresa é apenas registrar as informações enviadas, sem realizar cobranças diretas, e atuando como banco de dados para organizar as informações para o mercado de crédito.

“De modo geral, o consumidor deve desconfiar de qualquer promessa de dinheiro fácil ou de soluções milagrosas. A regra de ouro é buscar sempre os canais oficiais e desconfiar do que parece bom demais para ser verdade”, reforça Aline.

Confira outras respostas na Central de Mitos e Verdades da Serasa: www.serasa.com.br/imprensa/mitos-e-verdades-serasa/.

Desmistificando informações falsas nas redes sociais

Com objetivo de ampliar a conversa também para as redes sociais, a Serasa também traz uma série de vídeos, com o personagem Advogado Paloma, interpretado pelo humorista Igor Guimarães, e Jorge Maria, poligrafista com três décadas de experiência na detecção de fraudes.

Os conteúdos exploram, com bom-humor e leveza, crenças relacionadas ao universo financeiro e vão ao ar nas próximas três segundas-feiras de outubro nos canais digitais da empresa. Assista ao primeiro vídeo: https://www.youtube.com/shorts/I8a7FL9PT5k



