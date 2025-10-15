Governo do Amapá fortalece construção coletiva do Sistema Único de Assistência Social no estado

O Governo do Amapá promove nos dias 16 e 17 de outubro, a 15ª Conferência Estadual de Assistência Social, um dos mais importantes espaços democráticos de debate e deliberação sobre o futuro das políticas públicas socioassistenciais no estado.

O evento, coordenado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e o Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/AP), reúne 138 delegados municipais, além de representantes governamentais, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e organizações da sociedade civil, para discutir propostas que reforcem SUAS e contribuam com a construção de uma assistência social mais justa, inclusiva e participativa.

Durante a conferência, serão debatidos cinco eixos temáticos voltados à universalização do acesso, valorização dos trabalhadores, fortalecimento da gestão democrática, integração de serviços e financiamento sustentável. Ao final, serão eleitos os delegados que representarão o Amapá na etapa nacional, em Brasília (DF), na primeira quinzena de dezembro.

Local: OAB Amapá

Data: 16/10/2025 às 14h0

Endereço: Rua Independência, nº 26, Centro de Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

