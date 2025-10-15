Parceria entre defesa civil e meteorologia intensifica proteção de vidas e redução de riscos

O evento debateu mudanças climáticas, comunicação de risco, sistemas de alertas precoces, monitoramento e riscos, entre outros temas

Brasília (DF) – Na Semana Nacional de Redução de Desastres e em comemoração ao Dia do Meteorologista, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) promoveu, nesta terça-feira (14), o Webinário de Meteorologia Aplicada à Proteção e Defesa Civil com foco na proteção de vidas e redução de riscos a partir de previsões meteorológicas e envio de alertas precoces. Com a participação de convidados e especialistas na área, o webinário conta com painéis abordando temas como mudanças climáticas, comunicação de risco, integração dos órgãos de governo, sistemas de alertas precoces e ações de preparação.



No início do evento, o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil substituto, Paulo Falcão, ressaltou a importância do trabalho conjunto com meteorologistas. “É um profissional de extrema importância no contexto da defesa civil, principalmente no âmbito da preparação, com informações necessárias para que a Defesa Civil Nacional possa iniciar a mobilização dos órgãos e preparar a sociedade para eventuais desastres, em especial neste momento, quando sofremos cada vez mais com feitos das mudanças climáticas”, afirmou.



Da mesma forma, o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun, destacou a realização do evento e a parceria entre os profissionais das duas áreas. “Esse é um debate que evidencia a importância das informações meteorológicas e tudo o que elas proporcionam de benefícios para a proteção das pessoas, seja na geração de alertas ou no auxílio ao planejamento de contingências. O trabalho dos meteorologistas é fundamental para que possamos desenvolver mecanismos de alerta e alarme”, disse Braun, ressaltando a recente nacionalização do Defesa Civil Alerta.



O diretor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Carlos Alberto Andrade, explicou que o órgão está passando por muitos avanços, como a contratação futura de 70 meteorologistas, acordos de cooperação técnica e outros investimentos. De acordo com ele, o instituto busca integração crescente com a Defesa Civil Nacional. “Se tivermos as ferramentas certas de comunicação, quem ganha é a população. Se continuarmos trabalhando em conjunto, teremos condições de resguardar as pessoas com qualidade”, afirmou.



No painel sobre a importância do prognóstico meteorológico no monitoramento e envio de alertas no País, a coordenadora-geral de meteorologia aplicada do Inmet, Márcia Seabra, detalhou o trabalho realizado pelo órgão na prática. “Primeiro, fazemos um diagnóstico da situação. Depois, fazemos a previsão. Para o diagnóstico, utilizamos imagens de satélite e dados de estações meteorológicas, além de resultados de modelos matemáticos de previsão de tempo”, explicou.



Também participaram do webnário representantes do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). O evento continuará nesta quarta-feira (15). Acompanhe neste link, pela manhã, e aqui, à tarde.



Sistemas de alertas



Os mecanismos de envio de alertas da Defesa Civil Nacional foram destaque no webnário. São eles: SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram, Google Public Alerts e Defesa Civil Alerta. Implementado em todo o território nacional recentemente, o Defesa Civil Alerta, criado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em parceria com o Ministério das Comunicações (MCom), busca informar a população sobre o risco iminente de desastre e orientar sobre as medidas de proteção a serem tomadas. Os alertas possuem dados sobre o tipo de risco que está prestes a acontecer e instruções práticas.



As definições de conteúdo e do momento de envio dos alertas são de responsabilidade dos órgãos de proteção e defesa civil locais, e a ação é operacionalizada por meio da Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap), plataforma do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) que permite o envio estruturado de mensagens de risco para a população.



A tecnologia intensifica a segurança das pessoas enviando mensagens de texto e avisos sonoros para os celulares em áreas de muito risco, sem necessidade de cadastro prévio. Os alertas aparecem de forma destacada na tela, podendo soar mesmo em aparelhos em modo silencioso, e qualquer cidadão, independentemente do DDD, que esteja no município com previsão de desastre poderá recebê-los. A ferramenta é gratuita e alcança celulares compatíveis (Android e iOS lançados a partir de 2020) e com cobertura de telefonia móvel com tecnologia 4G ou 5G. O recurso não depende de pacote de dados e funciona mesmo se o usuário estiver ou não conectado ao Wi-Fi.



Assessoria de Comunicação Social do MIDR

