2ª Mostra Mercosul Audiovisual mobiliza 367 pontos de exibição em todo o país

A mostra gratuita acontece de 08 de novembro a 07 de dezembro de 2025 e apresenta 12 curtas de cinco países com o tema “Territórios e Paisagens em Transformação”

A 2ª Mostra Mercosul Audiovisual é uma iniciativa da Secretaria do Audiovisual (SAv) do Ministério da Cultura (MinC), em parceria com a Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (RECAM). A mostra já tem seus pontos de exibição e cineclubes credenciados: ao todo, 367 pontos distribuídos em 250 municípios de todos os estados do país. A grande maioria desses espaços participa da mostra pela primeira vez, ampliando o alcance e a diversidade da iniciativa.



Os pontos de exibição apresentam perfis variados, incluindo pontos de cultura, bibliotecas públicas e comunitárias, centros educativos urbanos (CEUs) da cultura, centros culturais, movimentos sociais, associações, museus, unidades socioeducativas, além de salas verdes e pontos de exibição integrantes do circuito Tela Verde, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).



A parceria com o MMA foi significativa: as salas verdes e os pontos de exibição do circuito Tela Verde representam 25% das inscrições, contribuindo para a democratização do acesso à exibição audiovisual.



A mostra acontece de 08 de novembro a 07 de dezembro de 2025 e será gratuita nos cineclubes e pontos de exibição. Com o tema “Territórios e Paisagens em Transformação”, a 2ª Mostra apresenta 12 curtas-metragens de Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia como país associado, organizados em duas sessões: uma voltada ao público infantil e outra ao público geral.



A programação será divulgada em breve e reúne filmes inéditos e obras já disponíveis na plataforma Mercosul Audiovisual: Link.



Neste semestre, a mostra conta com a Presidência Pro Tempore do Brasil no Mercosul, fortalecendo a circulação audiovisual na região. Os pontos de exibição e cineclubes credenciados serão contatados por e-mail com mais informações sobre a programação e o funcionamento da mostra.



Clique aqui e confira a lista de pontos exibidores e cineclubes.

Assessoria de Imprensa MinC

Curtir isso: Curtir Carregando...