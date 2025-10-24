72% dos consumidores afirmam se planejar para as compras na Black Friday, revela pesquisa da Serasa

6 em cada 10 consumidores comparam preços para garantir o melhor negócio.

A Black Friday segue como um dos eventos mais aguardados pelos brasileiros — e também um dos mais desafiadores para o bolso. Uma nova pesquisa da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, mostra que, embora 72% dos consumidores afirmem se planejar financeiramente para as compras, 23% já ultrapassaram o limite do cartão de crédito em edições anteriores e 12% acabaram se endividando ao tentar aproveitar os descontos.

O levantamento indica que o consumidor está mais cauteloso, mas ainda motivado a comprar: 42% dizem que vão aproveitar a data com certeza, e o preço continua sendo o principal fator de decisão, apontado por 41% dos entrevistados.

“A Black Friday pode ser uma excelente oportunidade para quem se planeja, mas também um grande risco para quem confunde desconto com permissão para gastar mais”, afirma Rodrigo Costa, especialista da Serasa em educação financeira. “O ideal é comparar preços com antecedência, definir um limite de gastos e evitar parcelamentos longos, que comprometem o orçamento pelos meses seguintes.”

Entre os itens e serviços que os brasileiros mais esperam durante a Black Friday, produtos de tecnologia continuam liderando: 41% dos consumidores pretendem comprar eletrônicos como celulares, TVs e computadores. Em seguida, eletrodomésticos (35%) e pagamento ou parcelamento de dívidas (32% e 25%) — um reflexo da busca por reorganização financeira em meio ao cenário econômico atual.

Comportamento e canais de compra

Antes de aproveitar as ofertas, 6 em cada 10 consumidores pesquisam e comparam preços para garantir o melhor negócio. As principais motivações para participar da data incluem aproveitar descontos (39%), comprar algo já planejado (19%) e repor produtos de uso frequente por valores mais baixos (12%).

Os sites de e-commerce seguem como o principal canal para aproveitar as ofertas (47%), com lojas físicas (44%) e aplicativos de lojas e marketplaces (28%) logo atrás. Quando questionados qual será a forma de pagamento mais utilizada durante a Black Friday, 44% afirmam utilizar o cartão de crédito para parcelar, 34% irão pagar com pix, 10% crédito à vista, boleto (8%), débito online (3%) e 1% afirmaram utilizar outros métodos.

Até o dia 27 de novembro ocorrerá a Pré-Black Friday no Serasa Crédito. Aos consumidores que pretendem adquirir cartões para aproveitar os descontos de novembro, o marketplace de crédito da Serasa, reúne condições especiais de parceiros, como acúmulo de pontos ou milhas em todas as compras, cashback nas faturas, cartões adicionais gratuitos, cartão virtual para compras online, seguros e assistências inclusos.

Educar-se financeiramente não é deixar de comprar, e sim comprar com consciência. Quando o consumidor entende o próprio orçamento e faz escolhas alinhadas às suas prioridades, até a Black Friday pode se transformar em uma oportunidade de economizar e conquistar mais equilíbrio financeiro”, conclui Rodrigo Costa.

As ofertas podem ser encontradas através do link: https://www.serasa.com.br/black-friday/.

Metodologia

Pesquisa realizada pela Serasa e Opinion Box entre 30 de setembro e 06 de outubro de 2025. Com 1.200 entrevistados em todo o país. Margem de erro de 2.8 pp.

