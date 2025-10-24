Banco de Leite Humano do Amapá celebra 23 anos com campanha para ampliar doações

O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital da Mulher Mãe Luzia comemora em outubro 23 anos de funcionamento, e realiza neste sábado, 25, uma programação especial voltada para o incentivo à doação, com o lançamento de uma grande campanha de captação de novas doadoras de leite.

O momento ocorrerá na Triagem Neonatal da unidade hospitalar, no Centro de Macapá, e trará o tema “Celebrando Vidas, Nutrindo Esperanças”, destacando a importância do leite materno para a sobrevivência e o desenvolvimento de recém-nascidos prematuros e de baixo peso.

Durante o evento, haverá uma apresentação sobre o trabalho desenvolvido pelo Banco de leite, além das metas e conquistas ao longo dos anos. A ação reforça o papel do BHL como elo entre mães doadoras e bebês internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) neonatais, mostrando que cada gota de leite doada é um gesto de amor que salva vidas.

A celebração também contará com um momento simbólico de confraternização, com bolo e parabéns pelos 23 anos de dedicação, solidariedade e cuidado do BHL com mães e bebês atendidos.

Local: Triagem Neonatal do Hospital da Mulher Mãe Luzia

Data: 25/10/2025 às 17h0

Endereço: Avenida FAB, n. 81, no Centro de Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

