Vestibulinho da Escola SESI oferta bolsas integrais para estudantes da rede pública de ensino

A Escola SESI Visconde de Mauá lançou o edital do Vestibulinho 2026, que oferece bolsas integrais para estudantes da rede pública de ensino que ingressarão no Ensino Médio no próximo ano letivo. No total, a instituição disponibiliza 30 vagas para o turno da tarde, na unidade de Santana.

As inscrições estão abertas até o dia 28 de novembro e para concorrer a uma das vagas, o candidato deve se inscrever pelo site www.ap.sesi.org.br, e preencher o formulário com informações pessoais, como nome completo, data de nascimento, CPF, endereço, dados dos pais e a categoria de participação, como industriário, comunidade ou Pessoa com Deficiência (PcD).

Após concluir o cadastro online, o participante deverá enviar, por e-mail, para vestibulinho.escola@ap.sesi.org.br, os seguintes documentos: RG e CPF do aluno e do responsável legal, declaração escolar que comprove a matrícula em 2025, boletim com as notas de 2023, 2024 e até o segundo bimestre de 2025, autodeclaração de baixa renda, termo de consentimento para uso de dados pessoais (disponível no edital), cópia do laudo médico para candidatos PcD ou com Transtornos Globais e ficha cadastral de industriário atualizada (quando aplicável). Ao concluir esta etapa, o candidato ou responsável deve assinar, de forma presencial, a homologação na inscrição na Escola SESI Visconde de Mauá, em Macapá.

A seleção dos candidatos será realizada por avaliação curricular, considerando as notas obtidas em Língua Portuguesa e Matemática. Serão classificados os alunos que alcançarem média igual ou superior a 60% do valor total previsto para cada disciplina.

Concluído o período de inscrições, a Escola SESI fará a análise dos boletins escolares. Conforme o edital, o resultado preliminar será divulgado no dia 5 de dezembro. Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula entre os dias 8 e 12 de dezembro.

Serviço

A Escola SESI Visconde de Mauá funciona na Av. Desidério Antônio Coelho, s/n, no Trem, entre as ruas Jovino Dinoá e Leopoldo Machado. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

