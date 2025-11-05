Poetas Azuis realizam sarau ‘Uma Palavra Bonita’ nesta sexta-feira

Encontro integra as comemorações de uma década da Duas Telas Produtora Cultural.

Como parte da programação especial que celebra os 10 anos da Duas Telas Produtora Cultural, os Poetas Azuis, Pedro Stkls e Thiago Soeiro, promovem na próxima sexta-feira, 7, às 19h, o encontro ‘Uma Palavra Bonita’ uma noite dedicada à poesia e à criação literária, com lançamento de plaquete, debate e show.

A noite promete envolver o público em uma atmosfera poética, onde palavra e presença se encontram para celebrar a força da literatura e da produção cultural independente do grupo. “Damos início a uma série de encontros dedicados ao debate literário e à criação de uma nova experiência musical, mais próxima e intimista, entre nós e o público.”, explica o poeta Pedro Stkls. Neste projeto o grupo será acompanhado pelo músico Maelson Mascarenhas e seu piano elétrico, com arranjos novos e canções inéditas no show intitulado de Aquário.

A proposta do projeto é também compartilhar com o público textos ainda em fase de processo criativo, criando um espaço intimista de troca, escuta e experimentação artística. “Além do momento musical teremos o lançamento de uma plaquete a cada encontro, com leitura e diálogos sobre o trabalho exposto”, comenta o poeta Thiago Soeiro.

O encontro acontece na Casa de Produção Duas Telas, que fica na Rua Jovino Dinoá, 670 – Laguinho. Devido ao espaço limitado, o encontro exibi confirmação de presença por meio de inscrição via sympla.

Duas Telas

A Duas Telas Produtora Cultural é uma empresa da Amazônia que atua há uma década na cadeia produtiva da cultura, promovendo o empreendedorismo artístico com foco na sustentabilidade e valorização da identidade amazônica. Desenvolve projetos culturais, realiza espetáculos e shows, apoia artistas locais e fomenta a profissionalização no setor. Já teve projetos aprovados em editais como Petrobras, FUNARTE e Ibermúsicas, com circulação nacional e internacional. Durante a pandemia, viabilizou cerca de 200 projetos online, gerando renda e visibilidade para a produção cultural da região.

Serviço:

Encontro ‘Uma Palavra Bonita’

19h

Lançamento da Plaquete Caixa de Abelhas de Pedro Stkls

Diálogo com o escritor

Show Aquário – voz e piano elétrico

Local: Casa de Produção Duas Telas – Rua Jovino Dinoá, 670 – Laguinho.

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/uma-palavra-bonita/3201262

