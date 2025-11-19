Documentário “Árvores Ancestrais: O Coração da Amazônia” Revela Primeiro Teaser

Macapá, Amapá. A produtora Catraia Produtora anuncia o lançamento do primeiro teaser do aguardado documentário “Árvores Ancestrais: O Coração da Amazônia”. A obra propõe um encontro entre ciência, tradição e ancestralidade no coração da Amazônia.

O documentário é um curta que fala sobre as imponentes árvores de angelim-vermelho localizadas no Amapá e Pará, as maiores do Brasil, com alturas impressionantes de até 88 metros e uma idade que pode atingir 600 anos. A inspiração para o projeto surgiu com as notícias sobre a expedição que, em 2023, revelou a maior árvore da Amazônia – um angelim-vermelho de 88,5 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares, localizado na Floresta Estadual do Paru.

Este projeto marca o próximo filme do cineasta Rodrigo Aquiles Santos, reconhecido por seu trabalho no curta-metragem “Tu Oro”. Em “Árvores Ancestrais”, Rodrigo Aquiles mergulha ainda mais na essência da floresta amazônica para dirigir este projeto.

O documentário também acompanha a equipe de pesquisa do projeto “Monitoramento Integrado das Árvores Gigantes da Amazônia“, coordenado pelo Instituto Federal do Amapá (Ifap), em Laranjal do Jari. O grupo é composto por integrantes de universidades e institutos de pesquisa do Brasil, País de Gales, Inglaterra e Finlândia. A equipe científica apresenta a narrativa fantástica do quão raro é o fenômeno do santuário de árvores gigantes e como a sua ocorrência ainda é um mistério para a ciência.

O filme destaca a conexão única entre a floresta e comunidades tradicionais extrativistas. A narrativa acompanha o cotidiano, as vivências, os conhecimentos e as perspectivas dos moradores sobre a importância da preservação da floresta e de seu santuário de árvores gigantes.

O projeto foi contemplado por importantes fomentos culturais, incluindo os editais LPG Fumcult, PNAB Fumcult e PNAB Secult.

Teaser trailer: https://youtu.be/AQj7RBa4sn0

Ficha Técnica:

Direção: Rodrigo Aquiles Santos

Rodrigo Aquiles Santos Roteiro: Rayane Penha

Rayane Penha Fotografia: Saturação

Saturação Som Direto: Anthonny Barbosa

Anthonny Barbosa Produção Executiva: Paulo Cardoso

Paulo Cardoso Guia de Turismo: Marcelo Gomes

Marcelo Gomes Direção de Produção: Lucas Monte

Lucas Monte Assistente de Direção: Jéssica Thais

Jéssica Thais Produção: Catraia Produtora

Catraia Produtora Realização: Associação Gira Mundo



Contato: Rodrigo Aquiles Santos (96) 98122-1285

https://www.instagram.com/arvoresancestrais.filme

