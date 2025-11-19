UNICEF transforma sala de aula em estufa para alertar sobre o impacto das mudanças climáticas na educação

Montada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, instalação imersiva “Estufa Improvável” simboliza como as ondas de calor ameaçam o aprendizado de milhões de crianças e adolescentes no mundo; iniciativa busca sensibilizar autoridades na COP30.

No dia em que começa a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) faz um alerta: as mudanças climáticas estão impactando a Educação de crianças e adolescentes ao redor do mundo. Nas escolas, entre outros problemas, as ondas de calor têm se tornado um obstáculo silencioso, afetando a concentração, o desempenho e o bem-estar de milhões de estudantes e seus professores. Para tornar esse problema visível e sensorial, o UNICEF colocou, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a instalação “Estufa Improvável”.



Pensada para transformar uma sala de aula cenográfica em uma estufa (com 38 graus), a instalação busca demonstrar como as ondas de calor impactam a rotina e o aprendizado de estudantes em todo o planeta. A iniciativa quer colocar luz sobre o problema, quando líderes mundiais, cientistas e sociedade civil estão no Brasil para a COP30, debatendo soluções e medidas para conter os avanços da crise climática.



A ideia da estufa é mostrar que, em muitos lugares, as temperaturas ficam tão altas em momentos de ondas de calor que não é possível viver e estudar de forma saudável. Nessas temperaturas, escolas podem virar verdadeiras estufas, ideais para cultivar plantas que se desenvolvem bem em ambientes extremamente quentes, mas não a promoção de atividades educacionais.



“As crianças são mais vulneráveis ​​aos impactos das crises relacionadas com o clima, incluindo ondas de calor, tempestades, secas e inundações mais fortes e mais frequentes. O calor excessivo compromete a capacidade de concentração de crianças e o conforto climático para que elas e seus professores se envolvam com qualidade em atividades pedagógicas. Além disso, muitas não conseguem chegar à escola se o caminho estiver inundado, se os rios estiverem secos, ou se as escolas forem destruídas ou usadas como abrigos”, explica Mônica Dias Pinto, chefe de Educação do UNICEF no Brasil.



“A proposta dessa instalação é chamar a atenção do público, durante a COP30, para a importância de os governos adaptarem as escolas para as condições climáticas atuais, reconstruírem escolas hoje localizadas em áreas de risco e promoverem soluções para mitigar problemas de acesso em contextos climáticos adversos”, reforça.



Além da experiência imersiva, as crianças que visitaram a estufa participarão de atividades educativas sobre os impactos das mudanças climáticas no cotidiano escolar, no dia 11 de novembro, na escola em que estudam. O projeto “Estufa Improvável” é uma idealização da agência Artplan para o UNICEF, desenvolvido em parceria com a produtora Genco.



“A ‘Estufa Improvável’ parte de uma pergunta objetiva: como traduzir um dado científico em uma experiência que gere compreensão imediata? Em vez de depender exclusivamente da linguagem verbal, propusemos uma vivência concreta, uma sala de aula que permite sentir, fisicamente, o impacto de uma onda de calor. Este recurso aproxima o público do problema e apoia na estruturação de um debate com base em evidência e percepção real”, pontuam Pedro Rosas e Pedro Galdi, Diretores de Criação da Artplan.



Educação e mudanças climáticas

Dados do UNICEF revelam que o desempenho escolar diminui à medida que a temperatura sobe. Pelo menos 242 milhões de estudantes em 85 países tiveram sua vida escolar impactada por eventos climáticos em 2024. No mesmo ano, as altas temperaturas foram o principal motivo para o fechamento de escolas, afetando mais de 118 milhões de estudantes apenas em abril.



Cada aumento de 0,5°C no ambiente pode reduzir o rendimento dos estudantes em cerca de 1%. Em salas de aula onde a temperatura é de 35°C, estudantes têm mais dificuldade de concentração, sentem maior cansaço e apresentam produtividade significativamente menor do que em ambientes entre 20 °C e 25 °C.



Atualmente, um terço das crianças do mundo enfrenta, em média, de quatro a cinco ondas de calor por ano, o que significa exposição prolongada a condições extremas, como temperaturas acima de 35 °C durante mais de 80 dias anuais, períodos de calor que duram pelo menos cinco dias consecutivos ou temperaturas 2 °C ou mais acima da média local dos últimos 15 dias. Se nada for feito, até 2050, acredita-se que quase todas as crianças do planeta, cerca de 2,2 bilhões, estarão expostas a ondas de calor frequentes.

Link do filme:

https://www.youtube.com/watch?v=dLI2nSMDPOc

