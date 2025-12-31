Como o contato com sol, mar e natureza fortalece corpo e mente

Mais do que ser a estação das férias, o verão oferece estímulos que melhoram o humor, aumentam o bem-estar, reduzem a ansiedade e fortalecem o corpo

Por Fernanda Bassette, da Agência Einstein

A chegada do verão e das férias costuma despertar uma vontade de estar ao ar livre, seja na praia, na piscina ou no campo. E não é à toa: estar na natureza, sob a luz do sol, ajuda a melhorar o humor, fortalecer o sistema imunológico e reduzir o estresse, segundo a ciência.

“A exposição moderada ao sol traz benefícios importantes tanto físicos quanto emocionais”, afirma Lis Leão, pesquisadora sênior do Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, do Einstein Hospital Israelita. A exposição à luz solar estimula a produção de vitamina D, fundamental para a saúde dos ossos, a formação de músculos e o bom funcionamento da imunidade. “Além disso, a luz natural ajuda a regular o ritmo circadiano, melhorando a qualidade do sono”, acrescenta Leão, que lidera o grupo de pesquisa e-Natureza – Estudos Interdisciplinares sobre Conexão com a Natureza, Saúde e Bem-Estar Estar e Conservação da Biodiversidade (CNPq).

Para a mente, também há ganhos: a exposição ao sol aumenta a produção de serotonina, um neurotransmissor ligado à sensação de bem-estar. O ideal é buscar de 10 a 20 minutos diários de exposição ao sol, sempre nos períodos mais seguros. “Esse tempo já é suficiente para estimular a produção de vitamina D na maioria das pessoas”, diz a pesquisadora.

Os horários recomendados são antes das 10h e após as 16h, quando os índices de radiação estão mais baixos. “É fundamental usar protetor solar, reaplicando a cada duas horas, além de chapéu, óculos escuros e roupas adequadas”, orienta Leão. Crianças, idosos e pessoas com pele mais sensível precisam de atenção redobrada.

Banho de natureza

O contato com a água do mar também promove benefícios para a saúde do corpo e da mente. “A água salgada ajuda na limpeza da pele, pode auxiliar na cicatrização e estimula a circulação”, destaca a pesquisadora do Einstein. No aspecto psicológico, o efeito é mais amplo. “Estar em contato com o mar, nadar, caminhar na areia ou apenas observar a natureza ao redor tem efeito calmante e restaurador. Os sons das ondas, o horizonte aberto e a sensação de imensidão ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade”, afirma.

Além da praia, estar com contato com qualquer ambiente natural — praças, parques ou jardins — é capaz de gerar efeitos positivos. A literatura científica mostra que a natureza reduz os níveis de cortisol, melhora a atenção e diminui sintomas depressivos. “Hoje existem fortes evidências de que o contato com a natureza melhora o humor e a saúde mental. Passar mais tempo ao ar livre não é apenas lazer, é uma estratégia de cuidado em saúde”, destaca Lis Leão.

E cada tipo de ambiente traz ganhos específicos. “O mar costuma estar associado à sensação de relaxamento e liberdade, o que chamamos de ‘ambientes azuis’. Já florestas e áreas verdes reduzem o estresse e melhoram a atenção. O campo une características dos dois”, explica. O importante é garantir contato sensorial com o ambiente: sentir o vento, ouvir os sons, observar o cenário.

Em um mundo cada vez mais dominado por telas, excesso de ruídos e ambientes fechados, reconectar-se com a natureza é uma forma simples e acessível de restaurar o equilíbrio físico e emocional 3 e o verão é o momento ideal para isso. “Pequenas atitudes, como caminhar ao ar livre, sentar-se sob uma árvore ou molhar os pés no mar, já são capazes de restaurar o equilíbrio emocional e trazer sensação imediata de bem-estar”, assegura a especialista.

Fonte: Agência Einstein

