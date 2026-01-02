O que se sabe sobre incêndio que deixou ao menos 40 mortos na Suíça

Explosão seguida de incêndio atingiu bar em Crans-Montana durante festa de Ano Novo. Autoridades investigam causas e identificam vítimas

Giovanna Estrela

Uma explosão seguida de incêndio atingiu um bar localizado em uma estação de esqui em Crans-Montana, na Suíça, na madrugada dessa quinta-feira (1º/1), durante uma festa de Ano Novo.

Ao menos 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas, muitas delas em estado grave, segundo as autoridades locais.

Veja o que se sabe sobre o incêndio:

O que aconteceu

O incêndio começou por volta de 1h30 no horário local (20h30 de quarta-feira pelo horário de Brasília) dentro do bar Le Constellation, que integra o complexo do resort de esqui de Crans-Montana.

O local recebia uma festa de Ano Novo quando ocorreu uma explosão, seguida de um incêndio que se espalhou rapidamente pelo interior do prédio.

Relatos apontam que o fogo tomou o teto de madeira em poucos segundos, dificultando a saída do público. Pessoas que estavam próximas ajudaram a retirar as vítimas e improvisaram primeiros atendimentos em estabelecimentos vizinhos.

O que pode ter causado o incêndio

As autoridades ainda investigam o que provocou a explosão e o início das chamas. A polícia trabalha com a hipótese de acidente e, por ora, descarta terrorismo ou incêndio intencional. Não há presos.

Entre as possibilidades citadas estão uma explosão causada por rojão, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Itália e fogo iniciado por velas, conforme relataram turistas francesas que estavam no local.

A polícia afirmou que “várias hipóteses estão na mesa”, e a causa exata dependerá da conclusão das investigações.

Foto de capa: Getty Images

