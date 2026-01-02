Venezuela está pronta para negociar acordo com os EUA, diz Maduro

Ditador afirmou que pode iniciar discussões para combate ao narcotráfico, desde que haja “racionalidade e diplomacia”

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que seu regime está pronto para fazer um acordo de combate ao narcotráfico com os Estados Unidos. A afirmação aconteceu em entrevista à agência estatal de notícias VTV.



“Precisamos iniciar conversas sérias, com fatos concretos. O governo dos Estados Unidos sabe disso, porque já dissemos a muitos de seus porta-vozes que, se eles quiserem discutir seriamente um acordo para combater o narcotráfico, estamos prontos”, destacou.

Além disso, o ditador disse que também é possível um acordo para investimentos relacionados ao setor petrolífero da Venezuela. Em dezembro, os EUA iniciaram um bloqueio contra petroleiros sancionados e interceptaram navios perto da costa do país sul-americano.



“Se eles quiserem o petróleo venezuelano, a Venezuela está pronta para investimentos americanos, como no caso da Chevron, quando, onde e como eles quiserem”, acrescentou.

Ainda durante a entrevista, Maduro destacou que há “maturidade” e capacidade para se chegar a um acordo, desde que haja “racionalidade e diplomacia” por parte dos EUA.

Ele também alegou que a Venezuela tem um modelo “perfeito” de combate ao narcotráfico, que é “exemplar e muito eficaz”, e que acusações relacionadas a isso fazem parte de uma narrativa que “nem os Estados Unidos acreditam, nem por um segundo”.

“Já que não podem me acusar, já que não podem acusar a Venezuela de ter armas de destruição em massa, já que não podem nos acusar de ter mísseis nucleares, de estar preparando uma arma nuclear, de ter armas químicas, então inventaram uma acusação que os Estados Unidos sabem ser tão falsa quanto a acusação de armas de destruição em massa, o que os levou a uma guerra sem fim”, reiterou.

Foto de capa: EFE/ Palácio De Miraflores / EDITORIAL SOMENTE/ SEM VENDAS/ DISPONÍVEL SOMENTE PARA ILUSTRAR AS NOTÍCIAS ACOMPANHANTES (Crédito OBRIGATÓRIO)

Veja mais no site da CNN

Curtir isso: Curtir Carregando...