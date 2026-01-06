terça-feira, janeiro 6, 2026
AmapáFotografia

Macapá terá programação focada no mercado fotográfico para comemorar o Dia do Fotógrafo e da Fotógrafa

Livia Almeida

A Confra F8.1 chega à sua 5ª edição e promete, mais uma vez, trazer palestras estratégicas, promover debates sobre o mercado fotográfico amapaense e estimular o networking entre profissionais da fotografia e do audiovisual. O evento será realizado no dia 8 de janeiro, em alusão ao Dia do Fotógrafo e da Fotógrafa, com programação das 18h30 às 22h, no Cinema Movieland (sala 2), voltada a profissionais e estudantes da área da fotografia, com realização do Foto Nunes.

Consolidada como um espaço de troca de experiências e atualização profissional, a Confra F8.1 reúne palestras que abordam gestão, mercado e prática fotográfica, além de momentos de integração entre os participantes.

Entre os destaques da programação está a palestra “Estratégias de contabilidade para sua fotografia”, ministrada por Luziene Rodrigues, empresária contábil e perita judicial, que abordará aspectos essenciais da organização financeira e tributária para fotógrafos.

O evento também contará com o case de sucesso da Amil Films, apresentado por Kallebe e Lee Amil, que compartilharão a experiência de integrar design, fotografia e audiovisual como modelo de negócio. Encerrando o ciclo de palestras, Ricardo Samplers e Vanessa Coutinho conduzem uma apresentação prática sobre direção de ensaio de noivos ao vivo, com captura vinculada.

Além do conteúdo formativo, a Confra F8.1 terá sorteio de prêmios, atração musical com violão e voz de Klícia Chagas e coquetel de encerramento, reforçando o caráter de confraternização em celebração ao Dia do Fotógrafo.

O investimento para participação no evento é de R$ 97,00, com inscrições abertas pelo link:
https://pag.ae/81mT_yMg7

Mais informações:
https://wa.me/qr/5VCFL6Y5RPLRP1

Foto: Antonny Thiago

