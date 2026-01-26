Funarte publica resultado de seleção do Prêmio Mestras e Mestres das Artes 2025, após recursos
Selecionados(as) devem encaminhar documentos de Habilitação até 30 de janeiro
A Fundação Nacional de Artes (Funarte) publicou na sexta-feira, 23 de janeiro, o resultado da etapa de Seleção do Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2025, após o julgamento dos pedidos de recurso, na página da chamada pública .
Acesse aqui a lista de projetos selecionados Acesse aqui a lista de classificação geral ATENÇÃO: a publicação do resultado da Etapa de Seleção, após os recursos, dá início à Etapa de Habilitação. Os proponentes selecionados(as) deverão encaminhar até sexta-feira, 30 de janeiro, para o e-mail mestrasemestres@funarte.gov.br , os documentos digitalizados exigidos no item 13.2. do regulamento . A Comissão de Habilitação irá verificar a documentação. O(a) proponente selecionado(a) que não enviar à Funarte toda a documentação conforme prazo e especificações definidas no regulamento será desclassificado(a). Eventuais dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: mestrasemestres@funarte.gov.br Acesse aqui e acompanhe a página da chamada pública