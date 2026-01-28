Nesta quarta-feira, 28 de janeiro, a partir das 9h, cinquenta mães solo refugiadas e migrantes concluem a 4ª edição do projeto “Mujeres Fuertes”. Executada pelo Instituto Hermanitos, a iniciativa tem transformado a vida de centenas de mulheres que buscam a independência financeira por meio do empreendedorismo. A cerimônia de encerramento ocorrerá na Escola SENAI Roraima, localizada na Av. dos Imigrantes, nº 399, bairro Asa Branca – Boa Vista (RR).

O projeto promove uma jornada gratuita de capacitação nos ramos da Estética e da Gastronomia, abordando temas essenciais para quem deseja empreender com sucesso, incluindo como formalização e gestão de negócios, educação financeira, marketing digital, técnicas de venda e empoderamento feminino.

A 4ª edição do “Mujeres Fuertes” em Boa Vista (RR) é executada pelo Hermanitos, com recursos oriundos de reversão trabalhista do Ministério Público do Trabalho Amazonas e Roraima (MPT – AM/RR) e apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e do Tribunal Regional da 11ª Região (TRT 11° Região).

SERVIÇO

O quê: Cinquenta mães solo refugiadas e migrantes concluem formação empreendedora em Boa Vista;

Quando: Nesta quarta-feira, 28 de janeiro;

Horário: A partir das 9h;

Onde: Escola SENAI Roraima, localizada na Av. dos Imigrantes, nº 399, bairro Asa Branca – Boa Vista (RR);

Mais informações: Emanuelle Araújo – (13) 98843-6047.

Curtir isso: Curtir Carregando...