Aprendizagem Industrial: prazo para adesão ao programa encerra na segunda-feira (9)

Empresas do setor industrial têm até a próxima segunda-feira (9) para aderir ao primeiro ciclo do programa de Aprendizagem Industrial do SENAI Amapá. A iniciativa atende a Lei nº 10.097/2000 voltada a qualificar jovens de 14 a 24 anos e fortalecer a formação de mão de obra para a indústria local. As vagas são ofertadas via edital e os cursos ofertados atendem a demandas de Macapá e Santana.

Neste ciclo, o SENAI Amapá oferta 175 vagas, sendo 105 para os cursos de Assistente de Logística e Produção, 35 para Construtor de Alvenaria com Instalações Hidráulicas e Elétricas Prediais, ambos em Macapá. Já para Santana, a instituição disponibiliza 35 vagas para o curso de Assistente de Logística e Produção.”

Posteriormente, os alunos indicados pela empresa deverão realizar a matrícula no atendimento da unidade do SENAI onde estudarão. Durante esse período, a empresa empregadora será responsável pela retirada dos uniformes e pela entrega do contrato de aprendizagem.

O programa tem duração de 12 meses e após a matrícula não é permitida a transferência de curso.

De acordo com o edital, a previsão é que as aulas iniciem na primeira quinzena de março, quando os alunos deverão cumprir 120 horas de formação no SENAI e, após esta fase, ele vai intercalar entre aulas teóricas e práticas. Com isso, ele passará três dias de atividade no SENAI e dois dias na empresa empregadora.

