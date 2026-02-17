Vai se cobrir de glitter? Saiba como proteger a pele no Carnaval

Brilhos e tintas podem irritar a pele. Dermatologista aponta cuidados necessários antes, durante e após cair na folia

Por Bruno Bucis, da Agência Einstein

No período do Carnaval, um pouco mais de brilho sempre parece adequado. É por isso que glitter e maquiagens exuberantes viraram uma marca registrada da folia. Mas é preciso ficar de olho no impacto desses produtos na pele, especialmente quando há exposição solar excessiva.

“Há um risco de alergias e irritações com todas essas substâncias que são aplicadas direto na pele”, alerta a dermatologista Isadora Rosan, do Einstein Hospital Israelita em Goiânia. “Alguns componentes podem irritar o organismo ou deflagrar uma alergia, especialmente em pacientes que já tenham predisposição.”

O glitter é o que mais merece atenção, principalmente quando os brilhos usados não forem próprios para a pele. “Nunca devemos usar produtos de papelaria. Há um risco grande se esse contato for prolongado com a área próxima dos olhos, por exemplo, podendo causar até infecções oculares”, alerta Rosan. “Além disso, qualquer irritação da pele, quando exposta ao sol, ainda pode gerar manchas ou queimaduras que agravam o risco de sequelas permanentes.”

Evite aplicar em regiões de mucosa, como a pele próxima a olhos, boca, lábios e a área genital. Antes de comprar os produtos, verifique se há indicações no rótulo como “dermatologicamente testado”. E nunca use tintas impróprias para a pele ou maquiagens de origem desconhecida.

Mesmo que use produtos adequados, preste atenção aos sinais de irritação: ao perceber vermelhidão, inchaço ou coceira, lave a área com água abundante e, se tiver disponível, sabão neutro. Não esfregue a área com força, usando buchas ou produtos químicos fortes, que podem piorar a reação. Evite se expor ao sol e, se os sintomas piorarem, procure um médico.

Como usar glitter e tintas de forma adequada?

Se você não abre mão do brilho, é possível minimizar o risco de alergias e irritações e ainda manter a pele protegida com uma rotina de cuidados. Antes de sair de casa, aplique duas camadas finas de filtro solar com fator 30 ou superior em todas as áreas do corpo que ficarão expostas. “Isso é muito importante, porque o calor, o suor, o sol, tudo isso pode aumentar a irritação”, aconselha a dermatologista. Se possível, reaplique após duas horas ou antes, caso sue demais ou tome chuva.

Cuide também da hidratação: beba água antes, durante e após o bloco. Quando chegar em casa, limpe a pele com demaquilante ou óleo de limpeza, que permitem uma remoção mais delicada. “Quando não tiver mais glitter e tinta visível, lave o rosto com um sabonete suave, neutro ou o sabonete facial que você já use”, orienta Isadora Rosan.

Após a higienização, aplique o hidratante que já seja parte da sua rotina, especialmente nas áreas que ficaram muito expostas ao sol. “Esses hábitos ajudam a recuperar as barreiras cutâneas e fortalecer a pele”, explica a médica do Einstein Goiânia.

