Fenafisco adere à greve geral convocada pelas Centrais Sindicais

Entidade convoca os 35 mil filiados a participarem do movimento em defesa dos direitos dos servidores públicos no próximo dia 18 de março

A Fenafisco (Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital), entidade que representa 32 sindicatos, nos 26 estados da federação e Distrito Federal, aderiu à greve geral do dia 18 de março organizada pelas Centrais Sindicais.

Diante do momento de graves ataques ao serviço e aos servidores públicos de todo país, expresso em declarações infames do ministro da Economia, Paulo Guedes, e mais ainda nas políticas de desmonte do Estado Social de Direitos intentadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, a entidade convocou os 35 mil filiados a paralisarem as atividades.

Para a Fenafisco, caso as PECs 186, 187 e 188 e a reforma administrativa pretendida pelo governo prosperem, ocorrerá o maior desmonte do Estado Social e do serviço público em todos os tempos.

A entidade reforça, ainda, sua atuação firme em defesa dos serviços e dos servidores públicos, das carreiras e dos direitos do funcionalismo público, e contra a Reforma Administrativa que prejudicará não somente os servidores, mas todos os brasileiros.

