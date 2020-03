“Liderança Fluida” mostra como estimular a alta performance profissional

Nova obra do autor de best-sellers, Louis Burlamaqui, será lançada dia 17 de março, às 18h30, no Tetro Ney Soares, em Belo Horizonte

Guiar a dança conforme a música. Essa frase ilustra o tema do quarto livro do formador de líderes, palestrante e escritor Louis Burlamaqui, que será lançado no dia 17 de março, às 18h30, no Tetro Ney Soares (Rua Diamantina 453, Bairro Lagoinha), em Belo Horizonte. A obra: “Liderança Fluida – construindo ambientes onde vale a pena viver e produzir em alta performance” (Editora Merope) traz como preceito a necessidade de substituir o modelo gerencial tradicional fundamentado em hierarquias consolidadas e estáticas para um novo tipo de organização, baseado, principalmente, na colaboração e cocriação entre seus membros.

Segundo Louis, a liderança fluida não é apenas um novo conceito para os dias atuais, mas uma metodologia prática para estimular a alta performance e a percepção do papel dos profissionais na conquista de objetivos. “Você não pode ter o mesmo estilo de liderança em todas as ocasiões, em todos os setores. Depende do contexto, da situação e das pessoas. Liderança Fluida é isso. É preciso se transformar o tempo todo”, diz.

A obra, que é voltada para o mundo business, é baseada em quatro mindsets: Senso de Responsabilidade (as pessoas se apropriando das coisas); Alta Performance (quando você faz uma entrega acima das expectativas dos clientes); Senso de Sinergia (as pessoas somando) e Senso de Inovação (as pessoas criando o futuro).

Com um estudo baseado na ancestralidade, o livro mostra que os seres humanos quando submetidos à determinadas condições, tem padrões de reação parecidos e se estimulados podem alterar comportamentos. O livro aborda 4 ondas de mudança do mundo desde a época das cavernas até o mundo conectado moderno e mostra que até hoje as pessoas respondem a estes 4 movimentos na forma de comportar e produzir. E acrescenta: trata-se de uma abordagem ancestral da liderança conectada com o mundo exponencial.

O livro aborda também a necessidade de conhecer, ouvir, entender e compreender as pessoas que são lideradas. “Tenho colocado em prática esta metodologia em várias empresas e com diversos profissionais e precisava levar isso para um livro, compartilhar essas vivências. É um método que funciona na prática”, destaca.

Louis é CEO da Jazzer, empresa de consultoria em gestão, cultura e liderança que atende mais de 300 organizações no Brasil e no exterior; palestrante e autor de outros três livros: “Flua”, “A Arte de Fazer Escolhas” e “Domínio Emocional em uma era exponencial”. No Youtube, seu canal registra mais de 140 mil visualizações e no Facebook sua página se aproxima dos 50 mil seguidores.

Ao longo da apresentação do livro, o autor também fará uma minipalestra seguida de um bate-papo com o público.

O livro, que tem 240 páginas, pode ser comprado nas Livrarias Hudson, Amazon, Cultura, Leitura, A Página, Martins Fontes Paulista e Travessa. A obra custa R$69,90.

Liderança Fluida: construindo ambientes onde vale a pena viver e produzir em alta performance.

Autor: Louis Burlamaqui

Editora: Merope

Número de páginas: 240

Preço do livro: R$69,90

Serviço:

Lançamento do Livro: “Liderança Fluida: construindo ambientes onde vale a pena viver e produzir em alta performance”.

Data: 17 de março de 2020 (terça-feira)

Hora: 18h30

Local: Tetro Ney Soares – Rua Diamantina 453, Bairro Lagoinha, em Belo Horizonte

