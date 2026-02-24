Amapá ganha streaming gratuito com 80% do catálogo dedicado à produção amazônica

Plataforma AmazoniaPlay será lançada dia 7 de março, no Senac, com foco em difundir o audiovisual da região

Um streaming genuinamente amapaense, com acesso gratuito e 80% do catálogo composto por produções do estado e da Amazônia brasileira. Essa é a proposta da Amazônia Filmes, que lançará o

streaming AmazoniaPlay, no dia 7 de março, às 17h, no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-AP), área central de Macapá.

A expectativa é reunir cerca de 200 convidados, entre produtores, atores e amantes da sétima arte.

A plataforma foi criada para exibir exclusivamente produções audiovisuais da Amazônia e Pan-Amazônia, consolidando-se como vitrine da indústria criativa nortista para o próprio Norte, para o Brasil e para o mundo. A iniciativa busca valorizar histórias, culturas, tradições e o imaginário amazônida, ampliando a visibilidade de obras produzidas na região.

Voltada para públicos de todas as idades, de crianças a idosos, a plataforma disponibilizará conteúdos classificados conforme a faixa etária, acessíveis a qualquer pessoa com conexão à internet.

O idealizador do projeto, Abel Neto destaca que o streaming nasce com a missão de fortalecer o setor audiovisual amazônico.

“Queremos mostrar ao Brasil e ao mundo a potência criativa da nossa região, valorizando nossas narrativas e impulsionando a difusão e internacionalização dessas produções, especialmente as contempladas pelo edital Latitude Zero, da Lei Paulo Gustavo”, ressalta.

A programação de lançamento contará com a entrega de certificados a artistas, autoridades e personalidades que contribuem para o fortalecimento do audiovisual amapaense, além de uma homenagem póstuma ao conselheiro do segmento Capoeira, Kleber Raniere dos Santos Jansen, o Mestre Jansen. A atração cultural contará com a apresentação do cantor e compositor, Nivito Guedes.

O projeto é realizado pela produtora Amazônia Filmes, com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), patrocínio do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e gestão de recursos pela Fundação Municipal de Cultura de Macapá (FUMCULT) e da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (SECULT-AP).

Serviço

Lançamento da plataforma AmazoniaPlay

Data: 7 de março

Hora: 17h

Local: Auditório Ladislao Pedroso Monte (Senac-AP) – Avenida Henrique Galúcio, 1999, Centro, Macapá-AP

Link para a plataforma:

https://www.amazoniaplay.net/

Inicialmente, o app do streaming está disponível para Android.

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=branded.m117464fbe97c406e844484d1bb2f098e.myapp&pcampaignid=web_share

Fotos: Luan Cardoso

Atendimento à imprensa: Mary Paes – (96) 99179-4950

