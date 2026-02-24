quarta-feira, fevereiro 25, 2026
AmapáEmprego

CIEE disponibiliza 20 vagas de estágio no Amapá

Livia Almeida

Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, está com mais de 6,7 mil  vagas de estágio abertas em todo o país. Na Região Norte, são 339 oportunidades, sendo 20 destinadas ao estado do Amapá.

As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas, com destaque para Administração, Educação, Direito, Construção Civil e Contabilidade, que lideram a demanda por estagiários neste período. No Amapá, também há vagas nas seguintes áreas: Comunicação, Arquitetura e Urbanismo e Social. As bolsas-auxílio podem variar conforme a carga horária e a empresa contratante.

Para se cadastrar nas oportunidades e montar um perfil no Portal CIEE, basta acessar ciee.online (https://portal.ciee.org.br/). O cadastro é gratuito e é importante sempre manter os dados pessoais atualizados, pois é dessa forma que a empresa e o CIEE fazem contato para encaminhamentos de entrevista.

O interessado pode ainda incluir uma redação e um vídeo de apresentação para tornar o seu perfil ainda mais completo e aumentar as chances de ser convocado para uma entrevista.

No estado do Amapá, o CIEE está localizado em Macapá, no seguinte endereço, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h: Av. Fab, 1070 – Sala 509 – 5º andar – Central, Macapá – AP.

CIEE 62 anos: Imparável
Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias. 

