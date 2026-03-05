Instituições da Região Norte podem concorrer a edital de R$ 2,5 milhões para pesquisas sobre clima e economia

Iniciativa do HUB de Economia e Clima apoiará projetos com aplicação prática em finanças públicas e desenvolvimento

O Instituto Clima e Sociedade (iCS), por meio do HUB de Economia e Clima, lançará, no dia 9 de março, o edital “Clima na Economia: integrando a questão climática à agenda econômica”. A iniciativa vai apoiar projetos de pesquisa aplicada voltados à produção de conhecimento com aplicação direta, promovendo a integração entre economia e clima no Brasil. Instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil da Região Norte também podem submeter propostas.

O edital financiará pesquisas capazes de gerar evidências, diagnósticos, ferramentas, modelos e recomendações diretamente aplicáveis por governos, empresas e investidores. Ao todo, serão disponibilizados até R$ 2,5 milhões, com apoio de até R$ 500 mil por projeto. As propostas deverão ser submetidas exclusivamente por pessoas jurídicas, no site do iCS.

O processo de inscrição ocorrerá em duas etapas. A primeira fase, destinada à submissão inicial das propostas, será realizada de 9 de março a 8 de abril de 2026, até as 16h (horário de Brasília). As propostas pré-selecionadas avançarão para a segunda etapa, com início previsto para 29 de maio, quando deverá ser apresentada a documentação complementar e a versão detalhada do projeto.

Podem participar instituições brasileiras de pesquisa e universidades públicas, além de universidades privadas sem fins lucrativos cuja missão institucional contemple a realização de pesquisa científica ou tecnológica, ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. O edital também é direcionado a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que comprovem experiência em pesquisa aplicada de natureza científica ou tecnológica.

“A agenda climática já impacta decisões econômicas diariamente, mas ainda precisamos fortalecer a produção de evidências aplicadas que dialoguem diretamente com formuladores de políticas públicas, gestores e investidores. Este edital nasce para aproximar a pesquisa econômica da prática e oferecer subsídios qualificados para decisões que influenciam o desenvolvimento do Brasil no longo prazo”, explica a coordenadora técnica do HUB de Economia e Clima do iCS, Sarah Irffi.

As propostas deverão se enquadrar em uma das quatro linhas temáticas: adaptação às mudanças climáticas; macroeconomia e meio ambiente; microeconomia e clima; e finanças públicas e mudanças climáticas.

SERVIÇO

Edital “Clima na Economia: integrando a questão climática à agenda econômica”

Lançamento: 9 de março de 2026

Inscrições, 1ª etapa: de 9 de março a 8 de abril de 2026 (até 16h, horário de Brasília)

Valor total disponível: até R$ 2,5 milhões

Apoio por projeto: até R$ 500 mil

Mais informações: hubdeeconomiaeclima.org.br/ (a partir do dia 9)





O HUB de Economia e Clima e o Instituto Clima e Sociedade (iCS)

O HUB de Economia & Clima, criado em 2025 pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS), tem como objetivo impulsionar a pesquisa econômica aplicada no país, na qual a questão climática esteja integrada à agenda econômica. A iniciativa acredita que as soluções para as questões climáticas e econômicas exigem decisões complexas, que envolvem redirecionamento de investimentos públicos e privados, planejamento estratégico e inovações que integrem centros de pesquisas, empresas, investidores e formuladores de políticas públicas.

O iCS é uma organização filantrópica que apoia projetos e instituições que visam o fortalecimento da economia brasileira e do posicionamento geopolítico do país, além da redução da desigualdade por meio do enfrentamento das mudanças climáticas e soluções sustentáveis. Por meio de diferentes editais e frentes programáticas, o instituto financia e catalisa iniciativas estratégicas que conectam clima, desenvolvimento econômico e políticas públicas no Brasil.





Contato para imprensa – HUB de Economia e Clima do iCS:

Avenida Comunicação

