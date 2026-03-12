Ministério da Saúde lança em Santana (AP) carreta de exames de imagem para diagnóstico precoce de doenças graves

Nesta sexta-feira (13), às 8h30, a assessora do Departamento de Estratégias para Expansão e Qualificação da Atenção especializada da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (SAES), Raelma Paz Silva, anuncia, em Santana (AP), o início dos atendimentos da carreta de exames de imagem do programa Agora Tem Especialistas, do Governo do Brasil.

Com foco no diagnóstico precoce de doenças e definição de tratamentos, a unidade móvel de saúde ofertará consultas com especialistas, tomografias e ultrassonografias, para pacientes do SUS agendados e encaminhados pelo município.

Totalmente estruturada com insumos, equipamentos e uma equipe multiprofissional, a carreta está posicionada na Policlínica Maria Tadeu Aguiar, localizada na Avenida Castelo Branco, 2624, bairro Paraíso, em Santana, local onde o lançamento vai acontecer.

Desde que começaram a rodar o país, principalmente em cidades com alta demanda, áreas remotas e de difícil acesso, além de cidades-polo, as carretas de saúde da mulher, oftalmológicas e de exames de imagem têm ampliado a oferta de serviços de saúde especializados, reduzindo assim o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. As unidades móveis já passaram por mais de 130 regiões de saúde, atendendo pacientes do SUS em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

A imprensa será atendida em frente à carreta



SERVIÇO

Lançamento da carreta de exames de imagem em Santana (AP)

Com a assessora do Departamento de Estratégias para Expansão e Qualificação da Atenção especializada da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (SAES), Raelma Paz Silva

Data: 13/03/2026 (sexta-feira)

Horário: 8h30

Local: Policlínica Maria Tadeu Aguiar – Avenida Castelo Branco, 2624, bairro Paraíso, Santana (AP).

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