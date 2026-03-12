Pix lidera pagamentos em negociação de dívidas e representa 78% dos acordos fechados no Feirão Serasa Limpa Nome

Pesquisa da Serasa mostra que 42% dos brasileiros acreditam que é o meio que traz a maior sensação de controle financeiro

A popularização do Pix vem provocando mudanças significativas nos hábitos financeiros dos brasileiros e ampliando sua presença em diferentes tipos de transações — inclusive no pagamento de dívidas. No último Feirão Serasa Limpa Nome, realizado em novembro de 2025, mais de 10 milhões de acordos foram fechados. Entre eles, 7,9 milhões foram quitados via Pix, representando 78% do total e sendo 55 p.p superior ao registrado pelos demais formatos de pagamento, como cartão, boleto e dinheiro.

Atualmente, na 35ª edição do maior mutirão de negociação de dívidas do país, iniciado em 23 de fevereiro, já foram firmados mais de 3 milhões de acordos em 15 dias, sendo mais de 2 milhões pagos via Pix — um volume 77% superior em comparação com as demais opções de pagamento.

Só no estado do Amapá, foram 13.985 mil acordos até o momento, sendo 11 mil negociações realizadas por essa modalidade.

“A possibilidade de quitar dívidas com Pix representa um avanço importante na forma como os consumidores resolvem pendências financeiras”, explica Patrícia Camillo, gerente da Serasa. “Além da praticidade, a liquidação imediata do pagamento acelera a regularização do nome e reduz o risco de atraso nas parcelas negociadas. Isso contribui para que o consumidor tenha mais previsibilidade sobre suas finanças e consiga acompanhar, em tempo real, a evolução do processo de recuperação do crédito.”

Pix consolida domínio entre os meios de pagamentos no Brasil

A Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, realizou uma pesquisa para entender o comportamento dos brasileiros em relação a essa modalidade. O levantamento revelou que 85,5% dos consumidores já utilizam o Pix com frequência e 42% acreditam que este é o formato que proporciona maior sensação de controle financeiro, liderando entre as opções disponíveis.

Além disso, 56,8% dos entrevistados classificam o Pix como a forma de pagamento mais moderna e alinhada ao estilo de vida atual. A preferência também se reflete no cotidiano: 54,9% afirmam utilizá-lo com maior frequência em transações do dia a dia, superando cartões físicos, digitais e o dinheiro em espécie. Outros 39% relatam sentir mais tranquilidade e segurança ao realizar pagamentos por meio da ferramenta.

“O Pix ampliou o acesso a soluções financeiras simples e imediatas, contribuindo para a inclusão e para a autonomia dos consumidores”, afirma Patrícia. “Por permitir transferências e pagamentos em tempo real, a qualquer hora do dia, ele facilita o planejamento financeiro e ajuda os brasileiros a acompanharem melhor suas despesas e compromissos, o que também se reflete na forma de negociar e quitar dívidas.”

Baixa da negativação instantânea no Feirão Serasa Limpa Nome

Com mais de 2,2 mil empresas parceiras, o mutirão segue até o dia 1º de abril e reúne mais de 620 milhões de ofertas, com descontos que podem chegar a até 99%. Somente no estado do Amapá, são mais de 2,1 milhões de dívidas disponíveis para negociação. Nos acordos pagos via Pix, a retirada da negativação ocorre de forma imediata após a confirmação do pagamento.

Para aproveitar, consumidores podem consultar as ofertas e negociar pelos canais oficiais da Serasa:

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· Whatsapp: Número oficial (11) 99575-2096

· 7 mil agências dos Correios com taxas isentas até 1º de abril.

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 2 e 9 de setembro de 2025, com 1.184 entrevistas online em todo o Brasil. Margem de erro de 2,8 pontos percentuais.



Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações no site da Serasa, blog, redes sociais e comunidade do Whatsapp (@serasa).

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