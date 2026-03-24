Lona Aberta chega à 4ª edição com programação gratuita de circo e palhaçaria no Sambódromo de Macapá
Festival reúne espetáculos locais e nacionais, oficinas, cortejo artístico e atividades formativas entre
os dias 24 e 28 de março
A 4ª edição do Lona Aberta, Festival de Circo e Palhaçaria Amapaense, acontece de 24 a 28 de março
no Sambódromo de Macapá, com programação gratuita e classificação livre. O evento reúne
espetáculos, oficinas, cortejo artístico e atividades formativas.
Realizado pela Cia. Cangapé, com apoio da Oca Produções e Umã Comunicações, e com recursos da
Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Governo Federal, por meio do Edital
Secult/AP nº 001/2024 – Feiras, Festivais, Mostras e Rodadas de Negócio, o festival chega à sua quarta
edição consolidado como um dos principais espaços de circulação e valorização das artes circenses no
Amapá.
Ao longo de cinco dias, a lona da Cia. Cangapé se transforma em ponto de encontro entre artistas,
estudantes e público. A programação reúne diferentes linguagens do picadeiro, como palhaçaria, teatro
físico, acrobacia, malabarismo e mágica.
Circo como formação e troca de experiências
Além das apresentações, o festival também promove atividades formativas e espaços de reflexão sobre
o fazer circense.
Na abertura do evento, o público poderá participar da oficina “De Cara com a Rua”, ministrada pelo
coletivo nacional FusCirco, que acontece em dois períodos no dia 24 de março.
Ainda na terça-feira, a programação inclui um cortejo artístico e a roda de conversa “Os caminhos do
circo dentro e fora do picadeiro”, que reúne artistas e pesquisadores para refletir sobre a trajetória, os
desafios e as perspectivas da arte circense na região.
Participação de escolas públicas
A programação também contará com a participação de estudantes de mais de 17 escolas públicas,
entre instituições municipais, estaduais e turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
As sessões diurnas foram pensadas especialmente para o público infantil, ampliando o acesso de
crianças e jovens à experiência do circo dentro de uma lona tradicional.
Já as sessões noturnas são abertas a todas as idades, convidando crianças, jovens e adultos a viverem
juntos o encantamento do picadeiro.
Companhias nacionais convidadas
Nesta edição, o festival amplia sua programação com três espetáculos nacionais, além da participação
de mais de dezessete companhias e artistas locais selecionados por meio de chamamento público.
Do Ceará, o Coletivo FusCirco apresenta dois espetáculos. “O Gran Circo Malabar” traz o malabarismo a
partir do olhar do palhaço popular, com o Palhaço Pitchula conduzindo o público por uma jornada cheia
de humor e habilidade.
Encerrando a participação do coletivo, “A Risita” é um solo da palhaça Rupi, que combina música,
malabares e palhaçaria em uma apresentação dinâmica e interativa, marcada por desafios, improvisos e
muito humor.
Representando a região Norte, o Grupo Folhas de Papel, do Pará, apresenta “Magya e Mystério”,
espetáculo que mistura palhaçaria, mágica e ilusionismo. Em cena, a dupla dá vida a uma assistente
atrapalhada e a um mágico glamoroso em uma experiência divertida e interativa para todas as idades.
Atuando desde 2017, o grupo desenvolve criações que atravessam o circo e o teatro, já tendo circulado
por festivais e projetos culturais em diferentes estados do país.
Programação
Terça-feira – 24/03
9h às 11h — Oficina “De Cara com a Rua” – Coletivo FusCirco (CE)
14h às 17h — Oficina “De Cara com a Rua” – Coletivo FusCirco (CE)
19h — Cortejo artístico (Charanga dos Trecos + Movimento de Circo do AP)
19h30 — Roda de conversa “Os caminhos do circo dentro e fora do picadeiro”
Jones Barsou; Ajota Takashi; Amanda Santos; Henrique Rosa; mediação: Alice Araújo
Quarta-feira – 25/03
9h às 11h — Oficina de mágica e improviso – Grupo Folhas de Papel (PA)
14h30 às 17h — Loukart; Cia O Ninho; Pato e Laranjinha; Turma do Tio Pingo; Casa Circo (Palhaço
Mutuca); Cia Cangapé
19h às 21h — Pato e Laranjinha; Cia Cangapé (Virtuose)
Quinta-feira – 26/03
9h às 11h — Pato e Laranjinha; Palhaça Biscoito; Palhaça Xéxéua; Cia Cangapé
15h às 17h — Pato e Laranjinha; Bibica Oliver; Tio Káh; Palhaça Tonton; Cia Cangapé
19h às 21h — Pato e Laranjinha; Cia Cangapé; Grupo Folhas de Papel (PA) – “Magya e Mystério”
Sexta-feira – 27/03
9h às 11h — Pato e Laranjinha; Sandro Brito; Cia O Ninho; Cia Cangapé
15h às 17h — Pato e Laranjinha; Palhaço Vavá; Pato e Laranjinha; Cia Cangapé
19h às 21h — Pato e Laranjinha; Cia Cangapé; Coletivo FusCirco (CE) – “O Gran Circo Malabar”
Sábado – 28/03
19h às 21h — Pato e Laranjinha; Cia Cangapé (As Encantadas); Julio Barbosa (Flying High); Coletivo
FusCirco (CE) – “A Risita”
Sobre o festival
A arte circense é um dos mais antigos e potentes instrumentos de formação cultural, promovendo
imaginação, ludicidade e expressão artística.
O Lona Aberta nasce desse princípio e é realizado pela Cia Cangapé, grupo com trajetória desde 2009 e
reconhecido como Ponto de Cultura por sua atuação na democratização do acesso à arte na periferia
de Macapá.
O festival reafirma esse compromisso ao criar um espaço de celebração, aprendizado e fortalecimento
do circo no Amapá, reunindo artistas locais e nacionais em uma programação gratuita e acessível para
todos os públicos.
Para mais informações e atualizações sobre a programação, acompanhe as redes sociais da Cia
Cangapé.
Serviço
Lona Aberta – Festival de Circo e Palhaçaria Amapaense (4ª edição)
24 a 28 de março
Sambódromo de Macapá
Av. Ivaldo Alves Veras, 778 – Jardim Marco Zero – Macapá/AP
Entrada gratuita
Classificação livre