Lona Aberta chega à 4ª edição com programação gratuita de circo e palhaçaria no Sambódromo de Macapá

Festival reúne espetáculos locais e nacionais, oficinas, cortejo artístico e atividades formativas entre

os dias 24 e 28 de março

A 4ª edição do Lona Aberta, Festival de Circo e Palhaçaria Amapaense, acontece de 24 a 28 de março

no Sambódromo de Macapá, com programação gratuita e classificação livre. O evento reúne

espetáculos, oficinas, cortejo artístico e atividades formativas.



Realizado pela Cia. Cangapé, com apoio da Oca Produções e Umã Comunicações, e com recursos da

Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Governo Federal, por meio do Edital

Secult/AP nº 001/2024 – Feiras, Festivais, Mostras e Rodadas de Negócio, o festival chega à sua quarta

edição consolidado como um dos principais espaços de circulação e valorização das artes circenses no

Amapá.



Ao longo de cinco dias, a lona da Cia. Cangapé se transforma em ponto de encontro entre artistas,

estudantes e público. A programação reúne diferentes linguagens do picadeiro, como palhaçaria, teatro

físico, acrobacia, malabarismo e mágica.



Circo como formação e troca de experiências

Além das apresentações, o festival também promove atividades formativas e espaços de reflexão sobre

o fazer circense.



Na abertura do evento, o público poderá participar da oficina “De Cara com a Rua”, ministrada pelo

coletivo nacional FusCirco, que acontece em dois períodos no dia 24 de março.



Ainda na terça-feira, a programação inclui um cortejo artístico e a roda de conversa “Os caminhos do

circo dentro e fora do picadeiro”, que reúne artistas e pesquisadores para refletir sobre a trajetória, os

desafios e as perspectivas da arte circense na região.



Participação de escolas públicas

A programação também contará com a participação de estudantes de mais de 17 escolas públicas,

entre instituições municipais, estaduais e turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As sessões diurnas foram pensadas especialmente para o público infantil, ampliando o acesso de

crianças e jovens à experiência do circo dentro de uma lona tradicional.



Já as sessões noturnas são abertas a todas as idades, convidando crianças, jovens e adultos a viverem

juntos o encantamento do picadeiro.



Companhias nacionais convidadas

Nesta edição, o festival amplia sua programação com três espetáculos nacionais, além da participação

de mais de dezessete companhias e artistas locais selecionados por meio de chamamento público.

Do Ceará, o Coletivo FusCirco apresenta dois espetáculos. “O Gran Circo Malabar” traz o malabarismo a

partir do olhar do palhaço popular, com o Palhaço Pitchula conduzindo o público por uma jornada cheia

de humor e habilidade.



Encerrando a participação do coletivo, “A Risita” é um solo da palhaça Rupi, que combina música,

malabares e palhaçaria em uma apresentação dinâmica e interativa, marcada por desafios, improvisos e

muito humor.



Representando a região Norte, o Grupo Folhas de Papel, do Pará, apresenta “Magya e Mystério”,

espetáculo que mistura palhaçaria, mágica e ilusionismo. Em cena, a dupla dá vida a uma assistente

atrapalhada e a um mágico glamoroso em uma experiência divertida e interativa para todas as idades.

Atuando desde 2017, o grupo desenvolve criações que atravessam o circo e o teatro, já tendo circulado

por festivais e projetos culturais em diferentes estados do país.



Programação

Terça-feira – 24/03

9h às 11h — Oficina “De Cara com a Rua” – Coletivo FusCirco (CE)

14h às 17h — Oficina “De Cara com a Rua” – Coletivo FusCirco (CE)

19h — Cortejo artístico (Charanga dos Trecos + Movimento de Circo do AP)

19h30 — Roda de conversa “Os caminhos do circo dentro e fora do picadeiro”

Jones Barsou; Ajota Takashi; Amanda Santos; Henrique Rosa; mediação: Alice Araújo



Quarta-feira – 25/03

9h às 11h — Oficina de mágica e improviso – Grupo Folhas de Papel (PA)

14h30 às 17h — Loukart; Cia O Ninho; Pato e Laranjinha; Turma do Tio Pingo; Casa Circo (Palhaço

Mutuca); Cia Cangapé

19h às 21h — Pato e Laranjinha; Cia Cangapé (Virtuose)



Quinta-feira – 26/03

9h às 11h — Pato e Laranjinha; Palhaça Biscoito; Palhaça Xéxéua; Cia Cangapé

15h às 17h — Pato e Laranjinha; Bibica Oliver; Tio Káh; Palhaça Tonton; Cia Cangapé

19h às 21h — Pato e Laranjinha; Cia Cangapé; Grupo Folhas de Papel (PA) – “Magya e Mystério”



Sexta-feira – 27/03

9h às 11h — Pato e Laranjinha; Sandro Brito; Cia O Ninho; Cia Cangapé

15h às 17h — Pato e Laranjinha; Palhaço Vavá; Pato e Laranjinha; Cia Cangapé

19h às 21h — Pato e Laranjinha; Cia Cangapé; Coletivo FusCirco (CE) – “O Gran Circo Malabar”



Sábado – 28/03

19h às 21h — Pato e Laranjinha; Cia Cangapé (As Encantadas); Julio Barbosa (Flying High); Coletivo

FusCirco (CE) – “A Risita”



Sobre o festival

A arte circense é um dos mais antigos e potentes instrumentos de formação cultural, promovendo

imaginação, ludicidade e expressão artística.



O Lona Aberta nasce desse princípio e é realizado pela Cia Cangapé, grupo com trajetória desde 2009 e

reconhecido como Ponto de Cultura por sua atuação na democratização do acesso à arte na periferia

de Macapá.



O festival reafirma esse compromisso ao criar um espaço de celebração, aprendizado e fortalecimento

do circo no Amapá, reunindo artistas locais e nacionais em uma programação gratuita e acessível para

todos os públicos.



Para mais informações e atualizações sobre a programação, acompanhe as redes sociais da Cia

Cangapé.

Serviço

Lona Aberta – Festival de Circo e Palhaçaria Amapaense (4ª edição)

24 a 28 de março

Sambódromo de Macapá

Av. Ivaldo Alves Veras, 778 – Jardim Marco Zero – Macapá/AP

Entrada gratuita

Classificação livre

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