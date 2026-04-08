Seletiva da Copa Brasil de Catering valoriza gastronomia do Amapá e encerra inscrições nesta sexta (10)

A competição reúne chefs e profissionais da área, com etapas estadual, regional e nacional rumo à disputa mundial na França

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e o Sebrae Nacional em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Associação Brasileira de Chefs de Cozinha e Bartenders (Abrachefs), estão as inscrições abertas para a seletiva da Copa Brasil de Catering no Amapá, até esta sexta-feira (10). A competição ocorrerá na Cozinha Profissional do Senac, em Santana, no dia 13 de abril, das 7h às 19h. A iniciativa, vai selecionar uma dupla de chefs para representar o estado nas etapas regionais e nacionais da competição, que pode levar o vencedor à disputa mundial em Lyon, na França, em 2027.

Segundo a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, a Copa Brasil de Catering é uma oportunidade estratégica para valorizar os talentos locais e posicionar o Amapá no cenário nacional e internacional da gastronomia. “O Sebrae tem investido fortemente no fortalecimento desse setor, entendendo que a gastronomia é um importante vetor de desenvolvimento econômico, geração de renda e promoção turística. Estamos confiantes no potencial dos nossos chefs e na capacidade de representarem o estado com excelência”, disse a superintendente, Alcilene Cavalcante.

Seletiva

A seletiva estadual será realizada no dia 13 de abril, das 7h às 19h, no Senac Santana, localizado na Rodovia Comandante Salvador Diniz, 31, no bairro Vila Amazonas. Ao todo, 12 duplas de chefs participarão da disputa, que envolve a preparação de três pratos: entrada, prato principal e sobremesa.

O público-alvo inclui chefs de cozinha, cozinheiros, técnicos e empreendedores que atuam no segmento de catering ou serviços de alimentação, especialmente aqueles voltados à valorização da gastronomia amapaense.

Regional

A dupla vencedora avançará para a seletiva regional, marcada para os dias 17 e 18 de abril, onde competirá com representantes de outros estados. Nesta fase, o Sebrae Nacional selecionará participantes de oito estados, reunindo até 16 duplas. O vencedor dessa etapa seguirá para a final nacional, no Rio de Janeiro.

A competição integra uma estratégia maior de promoção da gastronomia como vetor econômico e turístico, com apoio logístico da Abrachefs e coordenação internacional do Instituto de Catering Cup (ICC).

Para a gestora do Polo de Referência em Gastronomia da Amazônia, Elisangela Ramos, o Amapá vem se destacando com a gastronomia, em nível nacional e mundial, e hoje se pode afirmar que o Sebrae no Amapá, o Governo do Estado, o Senac e nossos parceiros têm investido muito nessa promoção comercial.

“Em 2025, fomos o único estado do Brasil a participar do Rio Gastronomia, e neste ano estivemos em missão no Peru, buscando conhecimento para desenvolver ainda mais o nosso potencial. Queremos transformar a gastronomia do Amapá em um grande roteiro gastronômico, promovendo o turismo e fortalecendo a economia local. Temos chefs de alto nível e todas as condições de representar muito bem o estado e o Brasil em competições internacionais”. Finalizou Elisangela Ramos.

Jurados

Os jurados da etapa estadual serão três profissionais do Rio de Janeiro, que avaliarão os participantes com base em critérios técnicos. A dupla vencedora também passará por uma capacitação especializada oferecida pela Abrachefs antes da próxima fase.

Inscrições

As inscrições e o regulamento estão disponíveis no Portal do Sebrae e nas redes sociais da instituição, entre elas, Instagram, Facebook e Twitter – https://drive.google.com/drive/folders/1U779gZ_Gk_Cz4PRg6wJC1Sm_3TQohXA1?usp=drive_link.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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