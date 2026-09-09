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Carreta da Mulher oferece exames especializados em Santana

Livia Almeida

Atendimentos seguem até 25 de setembro na Policlínica Maria Tadeu Aguiar, com exames destinados a pacientes encaminhadas pela rede pública

Mulheres atendidas pela rede pública de saúde de Santana têm acesso a exames especializados por meio da Carreta da Mulher, instalada na Policlínica Maria Tadeu Aguiar. A ação reúne serviços voltados à investigação e ao acompanhamento de alterações na saúde feminina e segue até 25 de setembro.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, e também terá atendimento aos sábados, nos dias 12 e 19 de setembro. No dia 19, a programação será destinada exclusivamente à realização de biópsias de mama guiadas por ultrassom.

A iniciativa é realizada por meio de parceria entre os governos Federal e Estadual e a Prefeitura de Santana.

Quais exames estão disponíveis

Entre os procedimentos oferecidos estão mamografia, ultrassonografia mamária, ultrassonografia transvaginal e pélvica, além de biópsia de mama guiada por ultrassom, quando houver indicação clínica.

A estrutura tem capacidade para realizar diariamente até 50 mamografias e 60 ultrassonografias transvaginais ou pélvicas, com os atendimentos distribuídos entre os períodos da manhã e da tarde.

Os exames são destinados a pacientes encaminhadas pela rede pública, mediante solicitação médica e seguindo os critérios de regulação do sistema de saúde.

Como conseguir o atendimento

A paciente que precisa realizar um dos exames deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou outro setor de regulação do município ou do Estado.

É necessário apresentar o pedido médico e iniciar a solicitação do procedimento. Depois da regulação, a Secretaria de Saúde entra em contato com a paciente por telefone ou mensagem para informar a data, o horário e o local do atendimento.

Portanto, não é necessário ir diretamente à Carreta da Mulher para solicitar um exame. O agendamento ocorre previamente por meio da rede pública de saúde.

Atendimento mais próximo da população

A realização dos exames em uma unidade instalada no município pode reduzir a necessidade de deslocamento das pacientes para outros pontos da rede especializada.

Foi o que ocorreu com a dona de casa Margareth Freitas, que aguardava havia cerca de três meses por uma vaga para realizar uma ultrassonografia transvaginal. Ela recebeu a informação de que o procedimento seria realizado na unidade instalada em Santana.

“É muito bom ter esse serviço aqui, disponível. Isso facilita o nosso acesso ao exame de forma mais rápida”, relatou Margareth.

A secretária adjunta de Atenção à Saúde da Sesa, Macelir Kobayashi, destacou que o atendimento depende da organização do fluxo entre os diferentes níveis da rede pública.

Segundo ela, o Estado participa da regulação e da organização dos atendimentos em conjunto com o município e o Governo Federal, permitindo direcionar os exames para as pacientes que apresentam indicação.

Prevenção e continuidade do cuidado

A oferta dos exames faz parte das ações voltadas à atenção à saúde da mulher e busca ampliar o acesso a procedimentos que podem auxiliar na identificação de alterações e doenças.

Quando um exame apresenta alguma alteração ou há sintomas que precisam de investigação, a paciente pode ser encaminhada para a continuidade do atendimento na rede pública, conforme avaliação dos profissionais de saúde.

A orientação é que o acompanhamento preventivo seja realizado de acordo com as necessidades individuais e as recomendações da equipe de saúde.

Com informações da Sesa

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