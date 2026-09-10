Fórum Mercado 360° gratuito debate novas oportunidades para pequenos negócios nesta sexta (11)

O Sebrae realiza evento gratuito e reúne empresários, especialistas e instituições em Macapá, para discutir internacionalização, experiência docliente e oportunidades no mercado digital

Denyse Quintas

Conectar pequenos negócios às novas oportunidades de mercado, ampliar o acesso à inteligência e preparar empresários para um ambiente econômico cada vez mais digital e competitivo são osprincipais objetivos do Fórum Mercado 360º, que será realizado na sede do Sebrae, nesta sexta-feira (11), das 18h às 22h. Com o tema “Conectando Mercados, Pessoas e Negócios”, o evento reunirá empresários, especialistas, gestores públicos, lideranças empresariaise representantes de instituições estratégicas para discutir tendências nacionais e internacionais e caminhos para o crescimento das micro e pequenas empresas.

Para a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, a iniciativa representa uma mudança na forma de trabalhar o conhecimento e aproximá-lo das necessidades reais dos empreendedores.

“O mercado está mudando em uma velocidade muito grande, e o pequeno negócio precisa estar preparado para acompanhar essas transformações. O Fórum nasce com o propósito de conectar conhecimento,oportunidades e pessoas, mas também de transformar tudo isso em inteligência que possa chegar ao empresário e contribuir para decisões mais estratégicas. Queremos que o empreendedor do Amapá enxergue novos mercados, compreenda o comportamento do consumidor,utilize a tecnologia a seu favor e esteja cada vez mais preparado para competir”, disse a superintendente, Alcilene Cavalcante.

O fórum foi estruturado para superar uma programação tradicional de capacitação. A proposta é transformar o conhecimento compartilhado durante o evento em inteligência de mercado, conteúdostécnicos e instrumentos que possam apoiar os empresários na tomada de decisões e na busca por novos mercados.

Caderno

O material será posteriormente organizado e integrado ao Caderno de Inteligência do Fórum, que deverá servir como instrumento de apoio às ações de Mercado e Internacionalização do Sebraeno Amapá.

A iniciativa também permitirá que os conhecimentos produzidos sejam utilizados em consultorias, missões empresariais, capacitações, publicações e outras ações voltadas ao desenvolvimentodos pequenos negócios.

Oportunidades

O Fórum Mercado 360° contará com participação de especialistas e empresários, gestores públicos, representantes de instituições estratégicas e profissionais do Sebrae no Amapá com experiêncianas áreas abordadas.

A articulação entre diferentes setores busca fortalecer o ambiente de negócios no estado e ampliar as conexões entre empresas, instituições e mercados. A expectativa é que os debates contribuampara identificar oportunidades de inserção dos pequenos negócios amapaenses em cadeias produtivas mais amplas, tanto no mercado nacional quanto internacional.

Ao reunir temas como comércio exterior, inteligência artificial, experiência do consumidor e vendas digitais em uma mesma programação, o Sebrae no Amapá pretende estimular uma visão maisestratégica sobre competitividade e preparar os empreendedores para as novas dinâmicas da economia.

Programação

Painel 1 – Cenário Nacional e Internacional

Tendências que estão transformando mercados, consumidores e negócios

Hora:

Palestrante: Daniel Zanco – Fundador da Central do Varejo

Panorama das principais tendências nacionais e internacionais e seus impactos sobre empresas e consumidores.

Principais temas: Comportamento e expectativas dos consumidores; inovação e tecnologia; novos modelos de negócio; transformações no varejo; gestão e competitividade; tendências que deveminfluenciar as decisões empresariais.

Painel 2 – O Novo Cenário do Amapá

Investimentos, transformações econômicas e oportunidades para os negócios

Palestrante: Antônio Batista – Diretor de Atração de Investimentos da Agência Amapá

Análise do cenário econômico do Amapá, dos investimentos em curso e das perspectivas para os próximos anos.

Principais temas: Panorama e indicadores econômicos do estado; investimentos e setores em expansão; mineração, petróleo e gás; infraestrutura e atração de investimentos;

impactos nas cadeias produtivas locais; novas demandas para comércio e serviços;

oportunidades para pequenos negócios.

Painel 3 – Novos Mercados

Digital, Live Commerce e novas formas de vender

Palestrantes:

João Victor Tupinambá – Especialista em vendas e comércio digital

Mariana Medina – Especialista em Live Commerce, Social Commerce e vendas online

Abordagem prática sobre como utilizar o ambiente digital para ampliar mercados, conquistar consumidores e transformar conteúdo e audiência em vendas.

Principais temas: Vendas online; Live Commerce e Social Commerce; conteúdo como ferramenta de venda; comportamento do consumidor digital; estratégias de conversão;

plataformas e canais digitais; ferramentas para pequenos negócios; aumento de escala e acesso a novos mercados.

Painel 360 – do Cenário à Decisão

O que todas essas mudanças significam para o seu negócio?

Moderador: Daniel Zanco

Participantes: Antônio Batista, João Victor Tupinambá e Mariana Medina

Conversa integrada entre os especialistas, conectando as tendências globais, o novo cenário econômico do Amapá e as oportunidades do mercado digital.

Questões centrais: O que o empresário amapaense precisa observar a partir de agora?

Quais oportunidades os novos investimentos podem gerar? Como o comportamento do consumidor está mudando? Quais negócios e serviços poderão ser mais demandados?

Como as empresas locais podem acessar novos mercados? Como o digital pode ajudar a ganhar escala?

Jornada Do Mercado 360

1. Mundo E Brasil — Entender

Compreender as transformações que estão mudando mercados e consumidores.

2. Amapá — Antecipar

Identificar mudanças econômicas e novas oportunidades no estado.

3. Novos Mercados — Agir

Utilizar o digital para ampliar mercados, alcançar consumidores e vender mais.

4. Painel 360 — Decidir

Conectar informações e oportunidades às decisões do próprio negócio.

Serviço:

Unidade de Marketing e Comunicação

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