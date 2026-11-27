Circuito Teatral Aproximando Fronteiras chega ao Amapá com espetáculos gratuitos em três municípios
Após primeira etapa realizada em Mato Grosso do Sul, projeto promove apresentações teatrais e intercâmbios artísticos entre 29 de novembro e 5 de dezembro.
O teatro vai atravessar fronteiras para aproximar artistas, histórias e diferentes territórios. Entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro, o Amapá recebe a segunda etapa do Circuito Teatral Aproximando Fronteiras, projeto realizado pelo Grupo Locômbia Teatro de Andanças, que promove apresentações teatrais e intercâmbios artísticos gratuitos nos municípios de Macapá, Mazagão e Ferreira Gomes.
A circulação conta com a participação da companhia amapaense Cia. Cangapé, parceira da iniciativa, e tem como proposta ampliar o acesso às artes cênicas, fortalecer o intercâmbio entre grupos teatrais e aproximar diferentes expressões culturais por meio da circulação artística.
Contemplado pelo Programa Funarte Difusão Nacional 2025, por meio do Circuito Myriam Muniz de Teatro, o projeto iniciou sua trajetória em Mato Grosso do Sul, onde realizou apresentações e encontros com grupos artísticos locais. Agora, a iniciativa chega ao Amapá, dando continuidade à proposta de promover o diálogo entre artistas e compartilhar experiências de criação e produção teatral em diferentes regiões do país.
No estado, o público poderá acompanhar dois espetáculos: Flor do Bolão, da Cia. Cangapé, e Augusto e o Sorriso da Lua, do Grupo Locômbia Teatro de Andanças. Além das apresentações abertas ao público, a programação prevê intercâmbios artísticos entre as companhias, criando espaços de troca de conhecimentos, técnicas e experiências.
Teatro, fantasia e valorização da cultura popular
Em Augusto e o Sorriso da Lua, o Grupo Locômbia Teatro de Andanças apresenta uma montagem de teatro gestual que acompanha a jornada de um palhaço em busca de recuperar o sorriso perdido da Lua Minguante e devolver a alegria ao mundo.
A encenação combina diferentes linguagens e recursos cênicos, como mímica, malabares, máscaras, acrobacia, mágica e manipulação de objetos, construindo um universo poético que mistura fantasia, humor e esperança. A proposta utiliza a expressividade corporal e a comunicação visual para envolver o público em uma experiência teatral lúdica e sensível.
Já Flor do Bolão, da Cia. Cangapé, é um espetáculo de teatro de formas animadas inspirado em recortes da história de Tia Chiquinha, matriarca da família Bolão, do Quilombo do Curiaú, no Amapá.
Intercâmbio artístico e valorização da cultura amapaense
A participação da Cia. Cangapé no Circuito Teatral Aproximando Fronteiras fortalece a conexão entre a produção artística amapaense e grupos de outras regiões do país. Mais do que receber apresentações, a proposta é criar oportunidades para que artistas compartilhem processos criativos, experiências de atuação e diferentes formas de desenvolver o trabalho teatral.
Ao passar por três municípios do estado, o Circuito Teatral Aproximando Fronteiras reafirma a circulação cultural como ferramenta de democratização do acesso à arte, formação de público e fortalecimento das relações entre companhias e comunidades.
Serviço
Circuito Teatral Aproximando Fronteiras
📅 Período: 29 de novembro a 5 de dezembro de 2026
📍 Municípios: Macapá, Mazagão e Ferreira Gomes (AP)
🎭 Espetáculos: Flor do Bolão (Cia. Cangapé) e Augusto e o Sorriso da Lua (Grupo Locômbia Teatro de Andanças)
🎟 Entrada: Gratuita
🤝 Programação: Apresentações teatrais e intercâmbios artísticos
📲 Redes sociais: @locombiateatro_andancas_rr
Realização: Grupo Locômbia Teatro de Andanças
Apoio: Fundação Nacional de Artes (Funarte) e Ministério da Cultura.
Programação no Amapá
📌 29 de novembro | Macapá
Apresentação teatral: Flor do Bolão
- Grupo: Cia. Cangapé
- Horário: 19h
- Local: Espaço Cangapé
- Endereço: Rua Setentrional, 241 – Macapá (AP).
📌 30 de novembro | Macapá
Intercâmbio artístico
- Grupos: Cia. Cangapé e Grupo Locômbia Teatro de Andanças
- Horário: 19h às 21h
- Local: Espaço Cangapé
- Endereço: Rua Setentrional, 241 – Macapá (AP).
📌 1º de dezembro | Mazagão
Apresentação teatral: Augusto e o Sorriso da Lua
- Grupo: Locômbia Teatro de Andanças
- Horário: 15h
- Local: Escola Municipal Barreiro
- Referência: Comunidade Quilombola do Carvão – Mazagão (AP).
📌2 de dezembro | Macapá
Apresentação teatral: Augusto e o Sorriso da Lua
- Grupo: Locômbia Teatro de Andanças
- Horário: 19h
- Local: Espaço Cangapé
- Endereço: Rua Setentrional, 241 – Macapá (AP).
📌4 de dezembro | Ferreira Gomes
Apresentação teatral: Augusto e o Sorriso da Lua
- Grupo: Locômbia Teatro de Andanças
- Horário: 19h
- Local: Teatro Estrela Nalva
- Endereço: Avenida Manoel Lino Leal, 545 – Ferreira Gomes (AP).
📌5 de dezembro | Ferreira Gomes
Intercâmbio artístico
- Grupo: Locômbia Teatro de Andanças
- Horário: 9h às 11h
- Local: Teatro Estrela Nalva
- Endereço: Avenida Manoel Lino Leal, 545 – Ferreira Gomes (AP).
Sobre o Grupo Locômbia Teatro de Andanças
O Grupo Locômbia Teatro de Andanças é responsável pela realização do Circuito Teatral Aproximando Fronteiras, iniciativa contemplada pelo Programa Funarte Difusão Nacional 2025, por meio do Circuito Myriam Muniz de Teatro, que promove a circulação de espetáculos e o intercâmbio entre grupos artísticos de diferentes regiões do Brasil.
Sobre a Cia. Cangapé
Fundada em 2005, em Macapá, a Cia. Cangapé é uma companhia amapaense que desenvolve trabalhos nas áreas do teatro, circo, formação artística e ações socioculturais. Com mais de duas décadas de trajetória, o grupo atua na democratização do acesso à cultura, na inclusão social e na valorização das expressões artísticas do Amapá.