Após primeira etapa realizada em Mato Grosso do Sul, projeto promove apresentações teatrais e intercâmbios artísticos entre 29 de novembro e 5 de dezembro.

O teatro vai atravessar fronteiras para aproximar artistas, histórias e diferentes territórios. Entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro, o Amapá recebe a segunda etapa do Circuito Teatral Aproximando Fronteiras, projeto realizado pelo Grupo Locômbia Teatro de Andanças, que promove apresentações teatrais e intercâmbios artísticos gratuitos nos municípios de Macapá, Mazagão e Ferreira Gomes.

A circulação conta com a participação da companhia amapaense Cia. Cangapé, parceira da iniciativa, e tem como proposta ampliar o acesso às artes cênicas, fortalecer o intercâmbio entre grupos teatrais e aproximar diferentes expressões culturais por meio da circulação artística.

Contemplado pelo Programa Funarte Difusão Nacional 2025, por meio do Circuito Myriam Muniz de Teatro, o projeto iniciou sua trajetória em Mato Grosso do Sul, onde realizou apresentações e encontros com grupos artísticos locais. Agora, a iniciativa chega ao Amapá, dando continuidade à proposta de promover o diálogo entre artistas e compartilhar experiências de criação e produção teatral em diferentes regiões do país.

No estado, o público poderá acompanhar dois espetáculos: Flor do Bolão, da Cia. Cangapé, e Augusto e o Sorriso da Lua, do Grupo Locômbia Teatro de Andanças. Além das apresentações abertas ao público, a programação prevê intercâmbios artísticos entre as companhias, criando espaços de troca de conhecimentos, técnicas e experiências.

Teatro, fantasia e valorização da cultura popular

Em Augusto e o Sorriso da Lua, o Grupo Locômbia Teatro de Andanças apresenta uma montagem de teatro gestual que acompanha a jornada de um palhaço em busca de recuperar o sorriso perdido da Lua Minguante e devolver a alegria ao mundo.

A encenação combina diferentes linguagens e recursos cênicos, como mímica, malabares, máscaras, acrobacia, mágica e manipulação de objetos, construindo um universo poético que mistura fantasia, humor e esperança. A proposta utiliza a expressividade corporal e a comunicação visual para envolver o público em uma experiência teatral lúdica e sensível.

Já Flor do Bolão, da Cia. Cangapé, é um espetáculo de teatro de formas animadas inspirado em recortes da história de Tia Chiquinha, matriarca da família Bolão, do Quilombo do Curiaú, no Amapá.

Intercâmbio artístico e valorização da cultura amapaense

A participação da Cia. Cangapé no Circuito Teatral Aproximando Fronteiras fortalece a conexão entre a produção artística amapaense e grupos de outras regiões do país. Mais do que receber apresentações, a proposta é criar oportunidades para que artistas compartilhem processos criativos, experiências de atuação e diferentes formas de desenvolver o trabalho teatral.

Ao passar por três municípios do estado, o Circuito Teatral Aproximando Fronteiras reafirma a circulação cultural como ferramenta de democratização do acesso à arte, formação de público e fortalecimento das relações entre companhias e comunidades.

Serviço



Circuito Teatral Aproximando Fronteiras

📅 Período: 29 de novembro a 5 de dezembro de 2026

📍 Municípios: Macapá, Mazagão e Ferreira Gomes (AP)

🎭 Espetáculos: Flor do Bolão (Cia. Cangapé) e Augusto e o Sorriso da Lua (Grupo Locômbia Teatro de Andanças)

🎟 Entrada: Gratuita

🤝 Programação: Apresentações teatrais e intercâmbios artísticos

📲 Redes sociais: @locombiateatro_andancas_rr

Realização: Grupo Locômbia Teatro de Andanças

Apoio: Fundação Nacional de Artes (Funarte) e Ministério da Cultura.

Programação no Amapá

📌 29 de novembro | Macapá

Apresentação teatral: Flor do Bolão

Grupo: Cia. Cangapé

Horário: 19h

Local: Espaço Cangapé

Endereço: Rua Setentrional, 241 – Macapá (AP).

📌 30 de novembro | Macapá

Intercâmbio artístico

Grupos: Cia. Cangapé e Grupo Locômbia Teatro de Andanças

Horário: 19h às 21h

Local: Espaço Cangapé

Endereço: Rua Setentrional, 241 – Macapá (AP).

📌 1º de dezembro | Mazagão

Apresentação teatral: Augusto e o Sorriso da Lua

Grupo: Locômbia Teatro de Andanças

Horário: 15h

Local: Escola Municipal Barreiro

Referência: Comunidade Quilombola do Carvão – Mazagão (AP).

📌2 de dezembro | Macapá

Apresentação teatral: Augusto e o Sorriso da Lua

Grupo: Locômbia Teatro de Andanças

Horário: 19h

Local: Espaço Cangapé

Endereço: Rua Setentrional, 241 – Macapá (AP).

📌4 de dezembro | Ferreira Gomes

Apresentação teatral: Augusto e o Sorriso da Lua

Grupo: Locômbia Teatro de Andanças

Horário: 19h

Local: Teatro Estrela Nalva

Endereço: Avenida Manoel Lino Leal, 545 – Ferreira Gomes (AP).

📌5 de dezembro | Ferreira Gomes

Intercâmbio artístico

Grupo: Locômbia Teatro de Andanças

Horário: 9h às 11h

Local: Teatro Estrela Nalva

Endereço: Avenida Manoel Lino Leal, 545 – Ferreira Gomes (AP).

Sobre o Grupo Locômbia Teatro de Andanças

O Grupo Locômbia Teatro de Andanças é responsável pela realização do Circuito Teatral Aproximando Fronteiras, iniciativa contemplada pelo Programa Funarte Difusão Nacional 2025, por meio do Circuito Myriam Muniz de Teatro, que promove a circulação de espetáculos e o intercâmbio entre grupos artísticos de diferentes regiões do Brasil.

Sobre a Cia. Cangapé

Fundada em 2005, em Macapá, a Cia. Cangapé é uma companhia amapaense que desenvolve trabalhos nas áreas do teatro, circo, formação artística e ações socioculturais. Com mais de duas décadas de trajetória, o grupo atua na democratização do acesso à cultura, na inclusão social e na valorização das expressões artísticas do Amapá.

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