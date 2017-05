Apresentações do Circuito Palco Giratório Sesc 2017 chegam a Macapá

Espetáculos “À beira de…” e “Palafita” vão compor a programação do Aldeia de Artes Sesc

Alessandra Leite

A cidade de Macapá recebe no próximo dia 23 de maio o primeiro espetáculo do Circuito Palco Giratório Sesc. Em 2017, ano em que o Circuito Nacional Palco Giratório chega à sua 20ª edição e os amapaenses terão a oportunidade de conferir as apresentações gratuitas de “À beira de…” e “Palafita”.

Os espetáculos chegam a cidade para compor o projeto “Aldeia de Artes Sesc Povos da Floresta”, promovido pelo Sistema Fecomércio por intermédio do Sesc Amapá, que no período de 19 a 26 de maio traz uma programação recheada de espetáculos teatrais, dança, circo, apresentações musicais, oficinas e debates.

O espetáculo “À beira de…” da artista Silvia Moura de Fortaleza (CE) é do gênero dança e será apresentado no teatro das Bacabeiras, às 20h com entrada franca e no dia 26 de maio quem sobe ao palco é o espetáculo “Palafita” do grupo Fuzuê, também de Fortaleza (CE).

À beira de…

“Dança-desabafo” – Sílvia Moura usa o corpo como instrumento de desabafo, através de suas danças e performances. Ela leva ao Palco o espetáculo “À beira de…”, onde apresenta a necessidade de estancar para dai conseguir falar sobre algo ou sobre uma sensação causada por várias insatisfações.

Gênero: Dança –Teatro

Classificação etária: 16 anos

Duração: 50 min 60 min

“Palafita”

O espetáculo “Palafita” é uma proposição de equilíbrio entre dois corpos, ora sobre mãos e pés, ora reconstruindo formas de estar no outro. A sustentação do corpo sobreposto se dá pela busca de eixos estáveis, remetendo a imagem dos casebres lacustres que conhecemos por palafitas, que se erguem em lagos e regiões pantanosas como estratégia de se habitar um espaço. O conceito de morada aqui cria a subjetividade da proteção, uma maneira de habitar os terrenos não estáveis da condição humana.

Confira a programação completa:

22 de Maio

Local: Espaço Recreativo – Sesc Araxá

9h – Espetáculo: “Feliz Cidade” – Cia. Viva de Teatro

Classificação: Livre.

15h às 20h – Oficina Palco Giratório – “O Corpo – o Espaço – A Imagem: Estímulos para a criação de movimentos”.

Classificação: 16 anos.

Inscrições Gratuitas: Sala de Cultura Sesc Araxá.

23 de Maio

Local: Espaço Recreativo – Sesc Araxá

9h – Espetáculo – “Show circo roda ciranda”.

15h – Espetáculo – “Kayeb: Na Pegada da Cobra Grande” – Mov. Cultural Desclassificáveis.

Classificação: Livre.

Local: Teatro das Bacabeiras

20h – Espetáculo Palco Giratório – “A beira de…” – Associação de Bailarinos, Coreógrafos e Professores de Dança de Fortaleza (CE).

Entrada Franca – Classificação: 16 anos.

24 de Maio

Local: Espaço Recreativo – Sesc Araxá

9h – Espetáculo – “Circo Artes Tucujú”

15h – Os acrobatas – Grupo Casa Circo

Classificação: Livre.

25 de Maio

Local: Espaço Recreativo – Sesc Araxá

9h – Espetáculo de Capoeira: Associação Cultural e desportivo vem Brincar Capoeira

15h – Espetáculo de Capoeira – Grupo de Capoeira Guerreiros dos Campões

Classificação: Livre

15h às 20h – Oficina Palco Giratório: “Corpo, Imagem e Sobre o Peso” – Técnica Circense.

Palestrante: Grupo Fuzuê – Fortaleza (CE)

Inscrições Gratuitas: Sala de Cultura Sesc Araxá.

26 de Maio

Local: Espaço Recreativo Sesc Araxá

9h – Espetáculo: Divertssiment – Grahan Cia. De Dança

Local: Sesc Centro

20h – Encerramento com Shows Musicais

Ariel Moura

Brenda Melo

Grupo Bandaia

Classificação: Livre.

Local: Teatro das Bacabeiras

20h – Espetáculo Palco Giratório – “Palafita” – Grupo Fuzuê – Fortaleza (CE)

Entrada Franca – Classificação: 16 Anos.

Serviço

Coordenadoria de Cultura Sesc

Fone: (96) 3241-4440 (ramal 239)

Assessoria de comunicação e marketing

Curtir isso: Curtir Carregando...