Atores e produtores de Macapá participam de oficina de teatro

Histórias, expressão corporal e muita criatividade marcaram o primeiro dia da oficina de teatro ministrada pelo ator carioca Júlio Adrião, no CEU das Artes, na zona norte de Macapá. O workshop faz parte da programação do projeto Projeção Cultural no Meio do Mundo, que está sendo realizado pela Prefeitura de Macapá com recursos do Ministério da Cultura.

A artista circense e atriz Ana Carolina não perdeu nenhuma das dicas e orientações repassadas na oficina. “Essa oportunidade é ímpar, em Macapá o teatro é uma expressão forte e esse workshop nos dá oportunidade de aprender técnicas novas, onde podemos trabalhar nos espetáculos e também repassar para outros atores”, relata.

“Investir na profissão de ator é caro. Cada curso que vem oferecido pela Prefeitura de Macapá é muito bom, pois temos que aproveitar cada momento. A troca de experiência e os novos aprendizados são importantes para a construção e evolução dos atores amapaenses. Essa pesquisa que ele nos faz realizar e trabalhar nossa criatividade de improviso é espetacular”, conta Ruth Xavier, atriz, produtora, escritora e professora.

O ator Júlio Adrião instigou os participantes a buscarem uma lenda da cultura local e, baseado na história, os alunos puderam mostrar toda sua criatividade e improviso para contar a mesma história, mas com diferentes pontos de vista, envolvendo poesia, musicalidade e expressão corporal.

Júlio é carioca, ator, produtor e diretor teatral, formado pela Casa de Artes de Laranjeiras. “É sempre um grande desafio começar um trabalho. Neste encontro trabalho a partir da resposta, e logo de início teve uma resposta para algo que propus e o dia foi extremamente produtivo e, de certa forma, me faz ter a certeza de que posso contar com a contribuição dos alunos, por meio da dedicação. O dia de hoje foi uma ‘cachaça’ muito boa, fluiu de maneira tão maravilhosa, que eu poderia ficar horas e horas aqui”, relatou.

A oficina continuará nesta quarta-feira, 6, e o encerramento será no CEU das Artes, às 19h, com a apresentação do espetáculo “A Descoberta das Américas”, apresentada pelo ator Júlio Adrião.

Aline Brito