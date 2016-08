TO: Justiça determina fornecimento de comida em hospitais públicos

O Banco da Amazônia me enviou e-mail oferecendo vantagens em ser cliente e me convidou para visitar a agência em Macapá. Como resposta sugeri que o banco se desloque até os MEI para oferecer esses serviços pela simples razão que quem tem interesse em vender algo é que vai até o potencial cliente. E para ser bem franco, não estou com o menor interesse em obter capital de giro com essa economia estrangulada seja a que taxa for.

