Alexandra Moraes lança carreira com show “Divas do Sertanejo”

Evento será sábado (3), na casa de shows Samba Café, em Macapá.

Alexandra Moraes vai lançar sua carreira no estilo sertanejo neste sábado (3), em Macapá. Músicas de sucesso em vozes femininas serão apresentadas pela poderosa cantora amapaense no show “Divas do Sertanejo”, na casa de shows Samba Café.

Canções de Marília Mendonça, Maiara & Maraísa, Mariana Fagundes e Simone e Simaria, que conquistaram o país, estarão no setlist de Alexandra Moraes. Sucessos de Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Matheus & Kauan e Henrique & Juliano também não podem faltar no evento.

“Eu sempre gostei desse estilo musical e desejei investir nele. Iniciar minha carreira no sertanejo é sair da minha zona de conforto, um desafio pessoal e profissional, que estou disposta a encarar, porque tenho satisfação em cantar”, comenta Alexandra.

Também são convidadas da noite as cantoras Leka Alves e Aline Mieli. Na discotecagem estarão os DJs Henzo, Hadson e Felipe Mello.

Alexandra Moraes

Nascida em família de músicos amapaenses, Alexandra começou a cantar ainda criança, acompanhada do pai, Alexandre Pingo, nas festas de família e amigos, ainda tímida. Aos 13 anos fez a primeira apresentação pública, na Casa do Chorinho, cantando Música Popular Brasileira (MPB), músicas amapaenses, rock e reggae.

Alexandra já se apresentou no Projeto Botequim (Sesc Amapá) e fez parte do grupo Periquitas da Amazônia e da Orquestra do Immes, tocando violoncelo. Hoje, com 18 anos, ela estuda licenciatura em música no Iesap e piano no Centro de Educação Profissional de Música Walkíria Lima (CEPM).

Serviço

Show: “Divas do Sertanejo”

Dia: 3 de setembro de 2016 (sábado)

Hora: 23h

Local: casa de shows Samba Café (Rua Jovino Dinoá, nº 3110, bairro Trem)

Informações e reservas: 99161-1114 (Produção Alexandra Moraes) / 99114-7087

Fabiana Figueiredo

Assessoria de Comunicação – Alexandra Moraes

(96) 98123-8022/99184-4345