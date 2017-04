Unir abre inscrições para mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente

Universidade Federal de Rondônia oferece 24 vagas para ingresso no segundo semestre de 2017.

Natani Ferreira

Começaram nesta segunda-feira (17) as inscrições para o mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da Universidade Federal de Rondônia (Unir). Interessados têm até o dia 28 de abril para se inscrever no programa, que deve começar no segundo semestre de 2017.

As 24 vagas oferecidas são destinadas a quem possui diploma, certificado ou declaração de conclusão de curso superior, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), emitido pela instituição de ensino.

O mestrado tem campo de concentração em Desenvolvimento Sustentável e Diagnóstico Ambiental e as linhas de pesquisa divididas em “Ambiente, Saúde e Sustentabilidade”, e “Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável”.

As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas por meio eletrônico em espaço disponível na página do PGDRA (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente). O candidato também deverá anexar a documentação, em formato PDF, exigida.

Bonito, com informações do G1

Curtir isso: Curtir Carregando...