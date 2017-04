Projeto Mamíferos Aquáticos mapeia animais no Pará

Iniciativa planeja realizar monitoramento participativo no território da Floresta Nacional (Flona) de Caxiuanã

O projeto Mamíferos Aquáticos, desenvolvido pela Floresta Nacional (Flona) de Caxiuanã e parceiros no Pará, teve a primeira fase concluída. A etapa consistiu em entrevistas com os moradores da floresta para o levantamento de dados sobre a ocorrência e localização dos mamíferos aquáticos amazônicos no interior da unidade de conservação.

Na próxima fase, será feita a seleção de monitores entre os comunitários, considerados parte fundamental do projeto.

Inciado no ano passado, o projeto tem o objetivo de mapear a ocorrência desses animais no território da unidade de conservação (UC), por meio do monitoramento participativo.

O projeto Mamíferos Aquáticos de Caxiuanã é realizado em parceria com o Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos da Amazônia (Gemam) sob a coordenação da analista ambiental Simone Albarado, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e Renata Emin, do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Além deles, participam do projeto estudantes voluntários da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). Os estudantes deram uma importante contribuição à primeira fase do Mamíferos Aquáticos de Caiuanã, durante as entrevistas com moradores.

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

