Pianista paraense Ariel Lima apresenta concerto com obras de Scriabin, Beethoven e Tchaikovsky em Belém

Evento será na sala Augusto Meira Filho, do Arte Doce Hall, com entrada gratuita. A realização é da Fundação Amazônica de Música (FAM).

O pianista paraense Ariel Lima apresenta concerto na próxima quinta-feira (22), às 20h, na Sala Augusto Meira Filho, no Arte Doce Hall, em Belém. O programa será composto por três sonatas: a “Sonata n.4”, de Scriabin; “A Grande Sonata”, de Tchaikovsky; e “Sonata op.111”, de Beethoven. O evento é uma realização da Fundação Amazônica de Música (FAM). A entrada é gratuita. Estudante da École Normale de Musique de Paris, o instrumentista está em temporada de concertos pelo Brasil, como São Paulo e Rio Grande do Sul, onde se apresentará após o espetáculo na capital paraense.

Para abrir o programa, será apresentada a “Sonata n.4”, escrita em 1903 pelo compositor russo Alexander Scriabin – que para o pianista é repleta de referências sonoras. “Nesta obra, Scriabin se apresenta na sua melhor forma: místico, erótico, espiritual, caprichoso, tudo ao mesmo tempo”, explica.

Em seguida, Ariel vai apresentar a “Grande Sonata” do também compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky, raramente executada, mas considerada como uma obra prima do repertório para piano. E para fechar o concerto, o pianista apresentará a última sonata composta por Ludwig van Beethoven, a “Sonata op. 111”, descrita por Ariel como “uma passagem do início no mundo terreno, furioso, apaixonado, ao fim em um plano superior, extático e sublime”.

Não é a primeira vez que Ariel executa as sonatas de Tchaikovsky e Beethoven em Belém, mas ele explica que desta vez as obras serão apresentadas lado a lado, para compor um espetáculo que foge do formato habitual de “coleção de peças”. “São obras grandes, que é o que mais gosto de tocar, pois comportam dentro de si um universo a ser explorado. É como em uma boa viagem em que, ao locomover-nos a outro lugar onde não havíamos estado, acessamos espaços do nosso espírito que ainda não havíamos conhecido”, diz. “E é sempre um prazer especial tocar na sala Augusto Meira Filho, sala da minha professora Glória Caputo”, finaliza Ariel.

Sobre Ariel Lima

Ariel Lima nasceu em Belém do Pará, onde começou seus estudos de violino aos cinco anos de idade e, posteriormente, de violoncelo aos nove. Autodidata ao piano, começou seus estudos formais do instrumento aos 10, na Escola de Música da UFPA (Emufpa). Prosseguiu seus estudos de piano no Conservatório Carlos Gomes, sob a tutela das professoras Glória Caputo e Verena Abufaiad, e pouco tempo depois ingressou no bacharelado em Composição e Arranjo da UEPA.

Em 2014, conseguiu uma bolsa integral para estudar piano na École Normale de Musique de Paris (França) com o professor Guigla Katsarava (Geórgia), e obteve nesse estabelecimento o Diplôme Supérieur d’enseignement à unanimidade e com as felicitações do Júri, a menção mais alta da instituição, bem como o Diplôme Supérieur d’Éxécution. Em Paris fez também seus estudos de Música de Câmara sob a tutela da pianista croata Nina Patarčec.

Ariel já se apresentou como solista e camerista na Sala Augusto Meira Filho (Belém-PA), no Theatro da Paz (Belém-PA), onde solou o Concerto n. 3 de S. Prokofiev à frente da Orquestra Sinfônica da casa, e na Sala São Paulo (São Paulo-SP). Além disso, tocou em vários palcos da capital francesa, notavelmente na Salle Cortot e no Museu do Louvre, na programação do Salon des Beaux Arts, sendo também finalista no Concurso Internacional France-Amériques, em Paris, e recebendo o Primeiro Prêmio no Concurso Internacional Clés D’Or, em Villemomble – França.

Serviço

Recital de piano com Ariel Lima – obras de Scriabin, Tchaikovsky e Beethoven

Quinta-feira (22/08), às 20h

Sala Augusto Meira Filho – Arte Doce Hall (Avenida Magalhães Barata, 1022 – São Braz)

Belém-PA

Entrada Gratuita

