Anvisa libera dois medicamentos para tratamento de leucemia e hemorragias

A Anvisa liberou o registro dos medicamentos Blincyto (blinatumomabe) e Praxbind (idarucizumabe), utilizados em pacientes diagnosticados com câncer e para estancar sangramentos. Ambos os remédios são biológicos novos e ainda não existiam no País.

O Blincyto foi aprovado para o tratamento de adultos com leucemia linfoblástica aguda (LLA) de linhagem B, um tipo de câncer que ataca as células brancas do organismo, que fazem parte do sistema de defesa do organismo.

Sangramentos não controlados

Já o Praxbind tem como principal função interromper os efeitos anticoagulantes de um outro produto chamado Pradaxa, que é utilizado em cirurgias. Dessa forma o Praxbind evita que pacientes que utilizaram o anticoagulante Pradaxa tenham sangramentos que coloquem a vida em risco.

por Portal Brasil, com informçaões da Anvisa

Curtir isso: Curtir Carregando...