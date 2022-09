Embarcação naufraga no Pará e deixa 11 mortos

Busca por vítimas continua; Polícia Civil e Marinha investigam o caso



Uma embarcação naufragou na manhã de ontem (8) nas proximidades da Ilha de Cotijuba, oriundo do município de Cachoeira do Arari, no Marajó (PA). Segundo o governo do estado, foram resgatados até o momento 63 sobreviventes, que foram levados para Belém. Outras 11 mortes foram confirmadas até o momento. Foram resgatados corpos de nove mulheres, um homem e uma criança. A embarcação tinha capacidade para 82 pessoas.

De acordo com as primeiras apurações, o barco transportava passageiros do Marajó para a capital do estado. Segundo a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon), a empresa dona da embarcação já havia sido notificada. A embarcação foi retirada de circulação pela Marinha por não possuir autorização para realizar o transporte irregular. Houve reincidência já que os responsáveis colocaram uma nova embarcação para fazer o trajeto, e a Marinha também apreendeu em uma ação de fiscalização. A embarcação que naufragou foi a terceira usada pela empresa.

A Polícia Civil instaurou inquérito policial para investigar o naufrágio. Além disso, a Marinha do Brasil também instaurou um inquérito para fazer a apuração sobre a embarcação. Dessa apuração sairá um laudo, para ser encaminhado ao tribunal marítimo.

As buscas por vítimas continua. Enquanto isso, o governo do estado tem prestado apoio aos sobreviventes e familiares das vítimas. Está sendo providenciado o acolhimento, alimentação e hospedagens dos sobreviventes até que sejam deslocados para suas cidades de origem. O governo também afirma que as famílias das vítimas e os sobreviventes estão tendo apoio de uma equipe de psicólogos e assistentes sociais.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...