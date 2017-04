Embarcação afunda após bater em tronco de árvore no rio Solimões

Segundo o Batalhão da Polícia Militar do município de Tefé, o acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira e não teve vítimas

Manaus – Uma embarcação de três andares afundou no rio Solimões, na madrugada desta terça-feira (25), próximo a comunidade Canariá, no município de Alvarães (distante 531 quilômetros a oeste de Manaus). As informações são do Batalhão da Polícia Militar do município de Tefé. Segundo a PM, ninguém se feriu.

De acordo com o sargento do batalhão, José Joaquim Miranda, o barco Mestre Ênio deixou o município de Juruá em direção a cidade de Alvarães, quando colidiu em um tronco de árvore e tombou. Miranda informou que todos os passageiros do barco conseguiram deixar o local em segurança.

“O barco virou, entrou água, mas ninguém se machucou, não aconteceu nada”, disse o sargento.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Pescadores do município de Alvarães, Jeziel Marinho, um barco foi mandado até a comunidade, que fica a uma hora de distância de Alvarães, para trazer os passageiros na manhã desta terça.

Ainda conforme o presidente, não há notícias sobre o número de pessoas que estavam a bordo da embarcação.

A reportagem procurou a 9° Distrito Naval da Marinha do Brasil, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), para falar sobre o acidente, mas, até a publicação desta matéria, não recebeu nenhuma resposta.

O Corpo de Bombeiros informou que não recebeu nenhum chamado de buscas para o local.

D24am

