Localizado corpo de mulher que desapareceu no rio Amazonas; homem segue desaparecido

Foi encontrado por volta de 17h desta terça-feira (9) o corpo de uma mulher de pré nome ‘Suzane’, que tomava banho próximo ao trapiche Eliezer Levy e foi arrastada pelas ondas revoltas por volta de 13h. Testemunhas disseram que a mulher chegou a pedir socorro.

O lavador de carros Adrielson Borges da Silva, de 26 anos, que estava próximo ao local pulou no rio para tentar salvar a vítima, mas ele também acabou desaparecendo. Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) com auxílio do Grupo Tático Aéreo (GTA) delimitaram uma área de buscas.

No final da tarde os bombeiros foram acionados por alguns pescadores que teriam avistado um corpo boiando. Era o corpo de Suzane que foi removido para o Departamento de Medicina Legal (DML) da Polícia Técnico Científica (Politec). Nenhum parente da vítima havia comparecido para fazer o reconhecimento.

“A informação sobre esse pré nome é de conhecidos dessa senhora. Ela vivia nesse perímetro. Em relação ao rapaz a família dele esteve aqui e reconheceu as sandálias e pelas características repassadas seria o próprio lavador de carros que tentou ajudar, mas acabou desaparecendo”, disse o comandante do CBM, coronel Wagner.

A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que em razão da noite as buscas deveriam ser suspensas, reiniciando na manhã de quarta-feira (10).

