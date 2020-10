Dezessete presos fogem de penitenciária do Distrito Federa

Até as 13h30, seis internos tinham sido recapturados

Dezessete pessoas escaparam hoje (14), do Centro de Detenção Provisória, do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF). Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF), a fuga ocorreu durante esta madrugada. Até as 13h30, seis internos tinham sido recapturados.

De acordo a Seape, o grupo conseguiu chegar até o teto da Ala C, localizada em um antigo espaço destinado à custódia de presos que aguardam julgamento, inaugurado em 1973 e cercado por grades. O local fica próximo à áreas residenciais, como São Sebastião e Jardim Mangueiral.

Ninguém foi ferido durante a fuga, que vai ser investigada. Policiais seguem na busca pelos foragidos, cujos nomes foram divulgados: Antonio Marcos da Silva de Souza; Paulo Henrique Silva de Castro; Wanderson da Silva Santos; Erison Vieira de Moraes; Márcio Vinícius de Souza Andrade; Romildo Santos da Silva; Ismauro Gonçalves de Oliveira; Gabriel Nathan da Rocha Bessio; Pétryck Cardoso de Souza; Thiago Henrique Souza Silva e Lucas Caldeira da Silva.

