Candidatos que descumpriram regras na prova da Polícia Civil são desclassificados

Larissa Costa

O governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e da Polícia Civil (SEPC), divulgou nesta quinta-feira, 18, o edital nº 11, que elimina três candidatos que realizaram as provas objetiva e discursiva do concurso público da Polícia Civil no último dia 7 de maio.

A decisão foi tomada considerando a inclusão, de forma condicional, para a realização das provas objetiva e discursiva e, ainda, em observância ao disposto no subitem 9.11 do Edital de abertura do concurso que deixa claro que as fases do concurso serão realizadas em dia, horário e locais indicados nas publicações oficiais e no Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP).

O subitem 9.11 também informa que não haverá segunda chamada, nem justificativa de falta, sendo considerado eliminado do concurso o candidato que faltar às fases. Além de não ocorrer aplicação de prova fora do horário, data e locais pré-determinados.

Foram eliminados um candidato ao cargo de agente de Polícia Civil e dois candidatos ao cargo de delegado. A eliminação no certame, bem como os dados do número de inscrição e nome em ordem alfabética estão disponíveis no Edital publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 18.

A secretária de Gestão Administrativa, Sawana Carvalho, ressalta que a realização dos concursos do Estado do Acre tem plena lisura e transparência. “O concurso da Polícia Civil não poderia ser diferente, razão pela qual para qualquer ato que seja duvidoso, nos temos uma comissão composta por membros da Secretaria de Gestão, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre e a Polícia Civil”, afirmou.

Os candidatos poderão obter informações referentes ao concurso público por meio dos telefones (21) 3674-9190, Rio de Janeiro, (68) 3025-0735, Rio Branco ou pelo e-mail: atendimento@ibade.org.br.

Agencia de Notícias do Acre

