11ª Mostra Cinema e Direitos Humanos traz gratuitamente o cinema brasileiro aos telões amapaenses

A 11ª Mostra Cinema e Direitos Humanos acontece entre os dias 2 e 8 de junho em Macapá e Santana, com abertura oficial no Teatro das Bacabeiras, sexta-feira (2), às 19h. O evento é uma realização do Ministério de Direitos Humanos com a Produção Nacional do ICEM-Instituto Cultura e Movimento e tem o Patrocínio da Petrobrás e Itaú.

A mostra exibe 29 filmes em todas as capitais brasileiras com o objetivo de consolidar a cultura e educação dos direitos humanos, ampliando o debate sobre respeito à diversidade e tolerância por meio do cinema brasileiro.

Segundo os produtores da Mostra no Amapá, Ana Vidigal e Thomé Azevedo, o cinema é uma forma única de trazer o público à reflexão para a prática da solidariedade e respeito às diferenças, com um olhar crítico sobre a sociedade. “Acredito que a arte traz consigo uma nova forma de pensar sobre o mundo ao seu redor, traz à tona o debate, o cinema é uma tela aberta para se entender um pouco mais acerca dos direitos humanos”, diz Thomé Azevedo.

A programação deste ano é dividida em três partes: Panorama, Temática e Homenagem. A primeira traz 17 filmes com temas ligados aos direitos humanos, a segunda exibe sete filmes que abordam questões de gênero e a terceira homenageia a cineasta Laís Bodanzky, diretora do aclamado O Bicho de Sete Cabeças, estrelado por Rodrigo Santoro, ao explorar os temas de seus filmes relacionados a igualdade e direito de oportunidade. A novidade desta edição é a Mostrinha, que acontece em Santana e é voltada para temas infantojuvenis, trazendo este público para posteriores rodadas de debate.

