‘Dia do Aprender Brincando’ acontece neste domingo (21) no Park Vieiralves

Manaus – Desenhos na parede, atividades na areia, oficinas de sucatas, cabo de guerra, corrida com obstáculos, brincadeiras com cordas e de roda são algumas das atividades que serão desenvolvidas por profissionais do ‘Brincando no Ateliê, no próximo domingo (21) no Park Vieiralves. A atividade será realizada em alusão ao ‘Dia de Aprender Brincando’, movimento global comemorado no dia 18 de maio.



O Park Vieiralves aderiu ao movimento no objetivo de resgatar brincadeiras de rua. A entrada será gratuita, a partir das 16h, na área destinada às crianças, com total segurança e ao ar livre. O estabelecimento está situado na Rua Rio Madeira, n. 450, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul.

De acordo com a proprietária do Park Vieiralves, Ana Chaves, a ideia de realizar a atividade em uma tarde de domingo é justamente para fazer o resgate das brincadeiras de antigamente, quando as crianças brincavam a céu aberto.

“Queremos juntar a importância do brincar livre com seus inúmeros estímulos, como brincar junto aos pais, uma experiência maravilhosa que proporciona maior entrosamento na família, por meio da troca de experiências, fortalecendo seus vínculos afetivos”, frisa Ana. Neste dia, Os food trucks, bikes, karts e contêineres funcionarão normalmente, com um diverso cardápio gastronômico, que vai de comida árabe à regional. Dia de Aprender Brincando

O Dia de Aprender Brincando é um movimento global para celebrar e inspirar a aprendizagem e as brincadeiras em ambiente aberto. A data baseia-se no Dia Fora da Sala de Aula do Reino Unido, patrocinado pelo movimento da Persil “Se Sujar Faz Bem”.

As brincadeiras são criadas no intuito de despertar prazer nas crianças, além de estimular a cooperação, resiliência, liderança, criatividade e habilidades mentais e motoras.

O Park tem entrada gratuita e conta com estacionamento próprio. O local funciona de quarta à quinta-feira, das 18h às 23h. Na sexta e no sábado das 18h à meia-noite e aos domingos das 17h às 23h. Neste próximo domingo o estabelecimento estará aberto a partir das 16h para a atividade.

