Prefeitura de Macapá ofertará curso de Libras para profissionais que atuam nas UBS’s

Com o objetivo de assegurar o acesso aos serviços de saúde para as pessoas com deficiência, a Prefeitura de Macapá, por meio da parceria com a Faculdade Apoena, disponibilizará 35 vagas para o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), destinado a profissionais que atuam na rede de atenção básica. As inscrições iniciarão nesta segunda-feira, 24, e o curso acontecerá de 14 de agosto a 1° de setembro de 2017.

A ausência de uso da Libras pelos profissionais da saúde fragiliza a comunicação da pessoa com deficiência auditiva, daí a importância da capacitação. “A falta do profissional com conhecimento em língua de sinais faz com que esse público deixe de procurar uma unidade de saúde. Com a capacitação dos que atuam diretamente no atendimento, esperamos integrar essas pessoas na rotina das UBS’s”, destaca o coordenador de Saúde da Pessoa com Deficiência, Mário Ivo.

Os profissionais interessados devem procurar a Coordenação da Pessoa com Deficiência, na Rua General Osório, n° 365, Laguinho, sala 120. O candidato deve estar munido da Carteira de Identidade, comprovante de residência atualizado, uma foto 3×4 e um classificador transparente. As inscrições ficarão abertas até o preenchimento das vagas. Após a conclusão da primeira turma, novas vagas serão disponibilizadas.

Jamile Moreira

