Número de hóspedes cresce 56% em Macapá e movimenta cerca de R$ 30 milhões

A Prefeitura de Macapá divulgou o resultado do Censo Hoteleiro do ano passado. A pesquisa aponta crescimento de 56% no número de hóspedes em 2017, se comparado ao ano de 2016, quando o setor hoteleiro recebeu 34.867 hóspedes. No ano passado, foram 54.151, 19.284 hóspedes a mais e um movimento de cerca de R$ 30 milhões na economia do setor. Os dados foram apresentados durante reunião com o segmento hoteleiro da capital.

O estudo foi feito pelo Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), com o apoio da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo (ABBTUR), durante a segunda quinzena de dezembro. O levantamento apontou também que a capital tem capacidade para acomodar diariamente 1.217 pessoas de forma simultânea nos 45 meios de hospedagem, como hotéis, pousadas, hostels, aparts e balneários com hospedagem, espalhados pelas regiões urbana e rural de Macapá.

Para a diretora-presidente do Instituto Municipal de Turismo, Juliane Pereira, o Censo Hoteleiro 2017 traz novas expectativas para o setor, que nos dois últimos anos vinha sofrendo queda. “Este resultado é animador para todos nós, tanto para o setor hoteleiro quanto para a Prefeitura de Macapá, que, por meio do Macapatur, vem investindo cada vez mais nos segmentos do turismo [gastronomia, turismo ecológico, turismo de eventos, turismo náutico etc.] e contribuindo para o fortalecimento da cadeia produtiva do setor como um todo, que movimenta 52 segmentos econômicos, dentre eles o hoteleiro, que nos últimos anos vinha sofrendo constantes quedas e, finalmente, voltou a crescer”, reforça.

Os estudos para a realização do Censo Hoteleiro 2017 foram feitos nos diversos hotéis do município, como forma de avaliar os resultados das ações de gestão, levantando informações para as políticas públicas de incentivo ao setor de turismo em Macapá, com foco no setor hoteleiro, levantando dados sobre os empreendimentos, como a capacidade dos hotéis, média de ocupação, serviços oferecidos, entre outros. “O Censo Hoteleiro é fundamental para as diversas pastas de gestão pública, para planejarem as políticas de turismo para os próximos anos. O mercado também tem importantes dados nesta pesquisa para ajudar os empreendedores a tomarem decisões acertadas”, explica Juliane Pereira.

Karla Marques