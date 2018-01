Concurso PM TO edital publicado

São ofertadas 1.040 vagas para Soldado e Oficial

Foi publicado mais uma grande oportunidade para você se tornar um Policial Militar (Concurso PM TO). Saiu no Diário Oficial do estado do Tocantins, dois editais de Concurso Público que juntos somam 1.040 vagas.

As vagas contemplam os cargos de Soldado e Oficial, que exigem formação em Nível Médio e Superior, respectivamente. Há vagas para ambos os sexos, masculino e feminino. A remuneração varia entre R$ 4.455,46 e R$ 8.382,10.

Com a publicação do edital, as inscrições ficam abertas a partir desta terça-feira, 9 de janeiro, no site da banca organizadora, a AOCP. O prazo segue até o dia 9 de fevereiro.

O valor da inscrição para o concurso de soldado, que exige nível médio, é de R$ 80. Já para o de oficial da PM, que requer curso superior, é de R$ 120. As provas devem acontecer na data prevista de 11 de março para ambos os cargos.

Principais datas | Concurso PM TO

Inscrições: 09/01 a 09/02

Taxa: R$ 80,00 e R$ 120,00

Prova: 11 de março

Requisitos para os cargos

Para o cargo de Oficial, o candidato precisa ter formação em Nível Superior em qualquer área. Já para o cargo de Soldado, a exigência é que o candidato tenha nível médio.

Além disso, os inscritos devem ter idade mínima de 18 anos e máxima de até 30 anos, na data de inscrição. É preciso ter ainda altura mínima de 1,63m para homens e 1,60m para mulheres; carteira de habilitação a partir da categoria B; além de outros requisitos previstos no edital.

Veja íntegra no site Estratégia Concursos