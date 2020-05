Depen abre concurso público para mais de 300 vagas

Certame conta salários de até R$ 6.023,23 e com vagas para nível médio e superior

São Paulo, maio de 2020 – Segundo informações do Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) lançou edital para concurso com 309 vagas de nível médio e superior, com salários de 5.865,70 até R$ 6.023,23.

De acordo com o edital, os candidatos serão lotados na Sede do DEPEN, em Brasília (DF), ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas nas cidades de Brasília(DF), Porto Velho(RO), Mossoró(RN), Catanduvas(PR) e Campo Grande (MS).

Segundo o edital, as inscrições serão abertas no dia 15 de maio e vão até o dia 5 de junho. Para quem deseja se inscrever é só acessar o link. São 294 vagas para Agente Federal de Execução Penal, que é para quem tem o nível médio, e 15 vagas para Especialista Federal em Assistência à Execução Penal, para candidatos com nível superior. Veja abaixo os cargos e o número de vagas para o ensino superior:

Cargo Número de vagas Enfermagem 9 Médico Clínico 1 Médico Psiquiatra 1 Odontologia 1 Psicologia 1 Serviço Social 1 Terapia Ocupacional 1

Para todos os cargos haverá prova objetiva e discursiva, que será realizada em todas as capitais do território nacional, no dia de 6 de setembro. Em uma outra etapa será feito o Teste de Aptidão Física (TAF), em data que ainda não foi informada. Já o Curso de Formação será realizado em local a ser divulgado posteriormente pelo órgão.

